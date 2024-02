Grammy 2024: momentos más importantes e impactantes de la gala

Taylor Swift

Miley Cyrus

Victoria Monét

Billie Eilish

Karol G

Presentaciones musicales

Además, Olivia Rodrigo trajo su balada chupasangre “vampire”, en este caso con una interpretación sangrienta en la que un líquido rojo goteaba de las paredes detrás de ella. Travis Scott hizo un popurrí con “My Eyes”, “I Know?” y “Fein”. A Burna Boy se le unieron Brandy y 21 Savage para “On Form”, “City Boys” y “Sittin’ on Top of the World” y Los Grammy se trasladaron a Las Vegas para transmitir a U2 interpretando “Atomic City”.

Tributo a los fallecidos

Un largo y conmovedor segmento In Memoriam celebró a muchos de los grandes de la música fallecidos en el año. Stevie Wonder interpretó “For Once in My Life” y “The Best Is Yet To Come” en honor a Tony Bennett; Annie Lennox entonó “Nothing Compares 2 U” para Sinéad O’Connor. “Artistas por el alto el fuego, la paz en el mundo”, dijo Lennox al final de la canción, con el puño levantado.