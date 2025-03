Ha*Ash feliz de traer su aventura musical a Puerto Rico

Para las hermanas no hay espacio para pensar o imaginar emprender una carrera en solitario. Todo lo que hacen, desde pequeñas, lo han hecho juntas. De hecho, a nivel personal, Hanna reveló que su hija Mathilda no tiene una tía en Ashley, sino otra madre. “Mi hija Mathilda, de alguna manera tiene una segunda madre, Ashley no es una tía nada más. Ella es excepcional. Desde que llegó Mathilda es ella la que en un 90% baña a mi hija casi todas las noches”, mencionó Hanna.

“La verdad es que lo más disfrutamos de nuestra carrera es poder hacerlo juntas. Para nosotras es de las cosas que más disfrutamos. No puedo imaginar estar en un escenario y no tener a mi hermana. O montarme un avión, ir a cenar y no tener con quién hablar, eso no va a pasar. Ella siempre ha estado ahí, en las buenas y en las malas. En esta carrera que hay que estar lejos de la familia, viajando y hay muchos momentos de soledad y me hermana hace que eso no pase. Hace que uno no se sienta sola. No es algo que consideremos la una o la otra“, aseguró Hanna.