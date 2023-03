Explorar con otros géneros, colaborar y hacer lo que haya que hacer para que su música siga rompiendo barreras territoriales es lo que se propone el cantautor español Héctor Pérez, quien recién debutó en la escena musical en el 2022 con el sencillo “Florencia”.

Aunque llegó a componer canciones para otros artistas, este músico español siempre se visualizó cantando sus propias canciones. Es una parte de sí a la que asegura que no podría renunciar ni aunque quisiese. Dentro del género pop siente que es con el que más conecta y, a su vez, con el que puede tocar muchos temas, al considerarse un eterno enamorado.

“Te tengo que confesar que, no sé si es para bien o para mal, soy una persona muy enamoradiza, muy romántica, siempre lo he sido. Creo que desde pequeño me andaba enamorando de la mujer que vendía las frutas y luego de la mujer que me vendía el pan. Entonces, yo creo que eso es inevitable, que se haya trasladado a mis canciones y a mis composiciones. Al final, yo creo que el amor es algo que nos toca a todos, da igual a lo duro que seas, o a lo sentimental que seas, al final en algún momento de la vida todos conectamos con esa parte que es el amor”, expresó a El Nuevo Día el artista nacido en Zaragoza y radicado entre Madrid y Ciudad de México.

PUBLICIDAD

Su secreto para escribir “una buena canción de amor” está en conseguir que la persona que está al otro lado, al escucharla, pueda sentir que fue escrita para ella y pueda hacer “click”. Según relata este artista emergente, agradece su gusto general por la música, que no lo lleva a encajonarse, y con el que logra absorber de cada género que le gusta, para luego plasmarlo en su música.

“No le tengo miedo a traspasar ninguna frontera, musicalmente hablando. Además de que creo que la música está en un gran momento en el que se ha perdido ese miedo a cambiar de etiqueta, porque antes se tendía a etiquetar mucho a todos. Ya no se tiene que ser solo artista pop o solo artista urbano. Yo creo que eso ahora es muy libre y es un gran momento. En mi caso, no le tengo miedo a traspasar esa frontera, entonces me encantaría. De hecho, creo que poco a poco en mi sonido lo estoy haciendo, el incluir algún elemento de lo urbano o algún elemento de otro estilo, a mí me gusta mucho hacer eso y siento que te da un toque muy original a tus canciones”, añadió el compositor y músico.

En el transcurso lanzó su segundo sencillo “Lo quiero todo todo”, una fusión pop acompañada de matices alternativos, y recién celebra que el pasado 9 de febrero lanzó una colaboración con un amigo suyo, el compositor y cantante colombiano, Felipe Santos, a la que ha titulado “Xicatrices”.

“Es la primera vez en mi vida que lanzo una canción junto con alguien más. La colaboración está creciendo mucho y fíjate en el pop es algo que no se hacía tanto porque, por ejemplo, si vamos al género urbano, se apoyan mucho entre ellos y entre los artistas colaboran muy fácilmente. Sería maravilloso que eso se esté poniendo cada vez más en el pop. Así que ya estoy súper abierto a eso y me encanta”, señaló.

PUBLICIDAD

Conexión con Puerto Rico

El vocalista español aprovechó que conversaba con un medio de Puerto Rico para resaltar a dos cantantes puertorriqueños entre la amplia gama que existen en la isla, que de alguna manera han influenciado en él y en su música: Héctor Lavoe y Kany García.

“Uno que siempre me he fijado mucho y me hubiera gustado mucho coincidir en el tiempo es Héctor Lavoe. Me encanta siempre escuchar sus canciones. Sobre alguien que está haciendo música ahora mismo, admiro mucho a Kany García. Me parece que ella es una artista con luz propia, es una artista diferente y siempre he seguido de muy de cerca su carrera, además de que me gusta mucho y me inspiro mucho también en ella, en sus composiciones y su manera de hacer música”, señaló.

Todavía no ha tenido la oportunidad de visitar la isla, pero espera que antes de que acabe el año pueda visitarla por primera vez e ir conquistando con su música. “Me han dicho que me tengo que ir de jangueo por ahí y que tengo que probar mucha comida rica, así que lo estoy deseando, la verdad. Además yo te digo, no he estado nunca, pero solo con ver la cultura musical que tenéis, de cómo disfrutáis de la vida allá en Puerto Rico, pues razones no me faltan para querer ir para allá muy pronto”, indicó.

En este mundo cambiante de la música y lleno de tendencias, se asoma su tercer sencillo oficial en solitario. “Mientras haya canción, lo importante siguen siendo las canciones, la música y el mensaje de la música. Así voy a estar a gusto y tranquilo. Venga lo que venga”, agrega.

PUBLICIDAD

El nuevo sencillo de Héctor Pérez se titula “Dame una semana”, en el que el artista hace un detallado plan para conquistar, en tan solo una semana, el corazón de esa persona especial. Al ritmo de un Pop muy fresco, el cantautor español nos convence que una cena, una película y una romántica serenata, son la combinación perfecta para pasar no solo una semana, sino “toda la vida a su lado”.

Para Héctor, este 2023 viene mucha música nueva, con la seguridad de que va a venir acompañada de muchos viajes, pues le emociona el respaldo que ha venido recibiendo su música, incluso en lugares que ni siquiera ha visitado.

“Es muy emocionante para un artista que nunca ha pisado ciertos países, ver que sus canciones viajan más que tú. ¿Cómo es posible que haya gente escuchando allá mi música y yo jamás he estado en Puerto Rico? ¿Cómo es posible que haya gente escuchando música en Argentina y nunca he estado en Argentina? Toda la parte latina del mundo es muy importante para mí, de la que recibo mucho cariño y creo que es un pilar fundamental. Así que este año va a venir mucha música nueva, varios sencillos nuevos, un mini álbum nuevo, pero espero que esa música nueva esté acompañada de muchas ganas, pero más que todo de muchos países nuevos para visitar”, señaló.