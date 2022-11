El músico, compositor y productor Humberto Ramírez experimenta con júbilo y entusiasmo que luego de casi tres años al fin podrá celebrar la Navidad como una gran fiesta.

Ante la larga pausa de la pandemia de COVID-19 el trompetista siente que estas navidades vuelven a ser al menos un poco lo que era antes en Puerto Rico; una gran celebración musical en la que las familias podrán unirse y festejar.

“Siempre he creído que la Navidad es un momento para celebrar, aunque existan tropiezos y situaciones... la vida misma es una celebración. Siento que estas Navidades vuelven a ser parecidas a lo que eran antes del famoso COVID-19 que nos cambió y nos encerró por casi tres años. Lo veo como un nuevo comienzo. Por ejemplo, yo no despido el año, yo recibo un nuevo año. Así que vamos a celebrar la vida luego de todo este tiempo de incertidumbre, miedo y que no sabíamos que iba a pasar y estábamos inseguros. Este año es un buen momento y una oportunidad además para celebrar a los que no están, pero que viven en nuestros corazones”, afirmó el músico que tiene una nueva razón para celebrar.

PUBLICIDAD

Motivado por el espíritu navideño, Ramírez lanza este mes su segundo álbum de Navidad en su extensa carrera musical. El primer disco “Diciembre” lo lanzó en el 2010 dedicado al jazz, pero ahora con el álbum “Te invito a mi fiesta” retoma el género de la salsa y el jazz latino. La producción que verá la luz el 22 de noviembre en el mercado cuenta con 12 temas, seis de salsa y el resto de jazz latino.

Humberto Ramírez presenta su nuevo álbum de Navidad. (Suministrada)

El primer sencillo, lleva el mismo nombre del disco “Te invito a mi fiesta”, letra y composición de su autoría que recoge la tradición de la parranda y el festejo que Ramírez mantiene vivo.

El trompetista lleva años realizando una gran parranda de formato “big band” en la que se reúnen grandes amigos y músicos para llevar alegría a diferentes familias. En su caso, no se trata de la típica parranda con tres o cuatro músicos, el músico realiza un un “parrandón” de decenas y hasta de cientos de personas.

La última parranda que pudo realizar fue en el 2019 antes de la pandemia de COVID-19 y previo en el 2017 y 2018 no las hizo ante el paso del huracán María.

Desde el 1990, el trompetista convoca para la tradición de la parranda en la que dijo van cientos de personas, como las que han realizado en la residencia del presentador de noticias de Telemundo, Jorge Rivera Nieves. La última casa que visitan es la del asopao, mencionó con alegría.

Este año vislumbra retomar la tradición y hasta incluir el nuevo sencillo navideño que escribió hace seis años y no fue hasta verano de este año que se metió de lleno al estudio a grabar los 12 temas. La tardanza en sacar un disco navideño precisó que se debió a tener otros proyectos y mucho trabajo.

PUBLICIDAD

El vocalista Ángel Ríos junto al conguero Eddie Montalvo y la cuatrista Maribel Delgado son algunos de los músicos que se destacan en este nuevo sencillo navideño. Ramírez está muy agradecido y feliz de contar con “estas magnificadas colaboraciones”.

El disco incluye otro tema de su autoría “Sentimiento sanjuanero”, inspirado en sus vivencias en el Viejo San Juan y el resto son clásicos emblemáticos de la época navideña. Sobre su regreso a grabar salsa reconoció que este género fue con el que comenzó su carrera y le debe su espacio.

“Amo el jazz y me lo vivo, pero regresar a mis raíces de la salsa es algo que siempre me pica y me llama. Tengo gratos recuerdos de la salsa. Es un buen momento para hacer salsa en plena Navidad y de verdad que me lo disfruto. Los otros temas son jazz tropical”, sostuvo.

Los clásicos de “La montaña venimos” y “Saludos, Saludos” los grabó en jazz latino. Además incluyó el clásico para fin de año “Auld Lang Syne”, entre otros.

Entretanto, el músico se prepara para la próxima edición del Puerto Rico Jazz Jam en enero de 2023, en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré.

Además en el 2023 se celebran los centenarios de Tito Rodríguez y Tito Puente y el músico participará en los diferentes eventos programados.