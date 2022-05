Después de la trágica pérdida de Carlos Marín, los demás integrantes de Il Divo – el norteamericano David Miller, el francés Sebastien Izambard y el sueco Urs Buhler– continúan con su gira mundial rindiendo tributo a su gran amigo y hermano.

La gira se titula “Greatests Hits Tour” e incluye como invitado especial al barítono mexicoamericano Steven LaBrie. En Puerto Rico, el concierto subirá a escena mañana jueves, 19 de mayo en el Coca-Cola Music Hall.

“Carlos fue grande más allá de su vida como artista, con una rara combinación de una increíble y hermosa voz y un inmenso talento. Su pasión y su sentido del humor lo hacía mágico y su risa siempre animaba a cualquiera. Él fue amado por millones de fanáticos alrededor del mundo y nosotros fuimos afortunados y honrados de haber trabajado con él por muchos años. Extrañamos profundamente su alegría, amistad y brillante voz. En su honor, estaremos rindiendo un tributo y continuando su legado. Que todo el mundo lo recuerde por su hermosa alma, su increíble talento, y que pueda descansar en paz para siempre”, expresaron Miller, Izambard y Buhle en declaraciones escritas.

Las voces de Il Divo estarán acompañadas de la Orquesta Filarmónica de Puerto Rico. David, Sebastien, Urs y Steven llegarán hoy a Puerto Rico para ensayar con estos músicos virtuosos un repertorio de las más conocidas canciones de su trayectoria.

“Estamos muy emocionados de regresar a Puerto Rico. Tenemos hermosas memorias de nuestros pasados conciertos en la isla. Y con todo lo que ha pasado (la pandemia, la pérdida de Carlos) solo esperamos que la audiencia de Puerto Rico tenga una catarsis con nosotros a través de la música”, expresó David Miller.

El concierto está dedicado en su totalidad a Carlos Marín, quien fue miembro fundador de Il Divo y falleció el pasado diciembre a causa de complicaciones por el COVID-19.

“Carlos siempre estará con nosotros y a través de las canciones lo recordamos. Por ejemplo, ‘I’ll Always Love You’ y ‘I’ll Be There’, entre otros. Recordamos el primer día que ensayamos para esta gira. Todos estábamos llorando y con el corazón destrozado. Pero hemos decidido continuar esforzándonos a pesar del dolor noche tras noche frente a la audiencia, pero también con la audiencia. Ha sido un proceso largo y lo sigue siendo (…)”, comentaron los integrantes.

Il Divo también interpretará grandes éxitos contenidos en su más reciente álbum como: “Hola” (versión al español de la canción Hello de Adele), “Love Me Tender” (Elvis Presley), “Unforgettable” (Nat King Cole), “Smile” (Charlie Chaplin), “Toi Et Moi” (The Way We Were, Frank Sinatra), “Gracie Amore Moi” (Where Do I Begin – Love Story, Andy Williams), “All of Me” (John Legend), “Regresa a Mí” (versión al español de “Unbreak My Heart”), entre muchos otros.

“Steven nos estará acompañando en este concierto. Su voz es fuerte y complementa las nuestras. Ha sido un hombro donde llorar cuando apenas podíamos cantar las canciones porque el llanto no lo permitía”, continúan diciendo. “Y para todos nuestros fans en Puerto Rico, vamos a celebrar juntos la vida de Carlos. Va a ser una noche muy especial, llena de muchas emociones”.

Los boletos están a la venta a través de Ticketera. El concierto de es una producción de José Dueño.