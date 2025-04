Ivy Queen anuncia su esperado “Killa Queen Tour”

View this post on Instagram

Como parte de su compromiso con la próxima generación, Ivy Queen participará en el programa “Leading Ladies of Entertainment Connect TogetHER”, de la Fundación Cultural Latin Grammy en alianza con She Is The Music. Allí ofrece mentoría a jóvenes mujeres en la música, entre ellas Precious Pérez, una talentosa cantante ciega egresada de Berklee College of Music.