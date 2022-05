En el marco del concierto que presentó Maluma en su natal Medellín y en el que contó con la leyenda del pop Madonna como invitada de lujo, su compatriota y colega J Balvin publicó en sus redes sociales un mensaje en el que felicitaba por sus logros al artista urbano colombiano conocido también como “Papi Juancho” y a la vez reconoció que en algún momento sintió rencor y rivalidad con respeto a él.

“La vida es bella Juan @maluma ...Íbamos al gimnasio juntos, te llevé a mi primer concierto en la Macarena de Medellín y ahora verte llenar un estadio, ¡wow, me consta tanto sacrificio! Me causa risa tantos momento que tuve de inmadurez y de inseguridad al ver que había otro exponente en mi ciudad que podía ser una amenaza cuando estábamos creciendo... es cierto cuando hablan de que la sabiduría la dan los años jajaaj. Hoy sos un gran orgullo para mí y para mi país, sos casi como un hermanito al que me llena el alma ver su madurez y lo lejos que ha llegado, eres una súper estrella y sé que hoy también sos una súper persona”, dice el mensaje que Balvin acompañó con una foto en la que aparece junto a Maluma, evidentemente tomada antes de que ambos alcanzaran la fama mundial.