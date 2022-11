Tras cuatros exitosas presentaciones llenas a capacidad en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot de su concierto “Emociones”, la estrella del género urbano Jay Wheeler anuncia su primera gira mundial que dará inicio en febrero del año próximo.

Bajo el título “Emociones World Tour 2023″, “la voz favorita” iniciará una serie de conciertos que lo llevarán a Centroamérica, Sudamérica, el Caribe, Estados Unidos y Europa. De la mano del veterano productor José “Pepe” Dueño, quien produjo sus pasadas cuatro funciones “sold out” en el Coliseo, y que en esta ocasión funge como “Tour Producer” y “Booking Agent”, el puertorriqueño dará la vuelta al mundo con este espectáculo.

“Todavía no me lo creo. Esto para mí es un sueño. Yo siempre he querido llevar mi música a todas partes del mundo y cantarle a mi gente en diferentes lugares. Sabía que con trabajo y consistencia lo podía lograr, pero lo veía más lejos. Sin duda, presentarme en el ‘Choliseo’ y ver el respaldo de la fanaticada nos dio a mí y a mi equipo de trabajo la fuerza que necesitábamos para hacer que ‘Emociones World Tour’ sea una realidad. Comenzamos en el 2023 y estaremos llevando un ‘show’ completo y dándole lo mejor al público”, explicó un emocionado Jay Wheeler.

El 2022 ha sido un año lleno de grandes logros en la carrera musical de Jay Wheeler, incluyendo el lanzamiento de “Emociones”, una producción discográfica emblemática y significativa en su carrera, ya que debutó en el “Top 10″ de Billboard y dio paso a su primer concierto en la localidad más importante de Puerto Rico.

Su trayectoria ha estado poblada de éxitos desde el inicio. Álbumes exitosos, nominaciones y galardones a Premios Tu Música Urbano, Premio Lo Nuestro, Latin Grammy, iHeart Radio Music Awards y Premios Billboard.

“Emociones World Tour 2023″ dará inicio el 14 de febrero, Día de San Valentín, y haciendo honor de ser el artista del género que le canta al amor, inicia la gira en el Amway Center en Orlando, Florida.

“Pudimos trabajar un espectáculo de calidad en Puerto Rico y ahora estamos listos para que el mundo pueda disfrutarlo y ver el crecimiento de Jay Wheeler como la voz favorita del género urbano. Continuaremos anunciando nuevas fechas y lugares para que la fanaticada pueda ser parte de esta gira que será histórica para todos nosotros en Dynamic Records y Flow Music; y con José Dueño, a quien hemos sumado a este equipo como “Tour Producer” y “Booking Agent”. Estamos muy entusiasmados y listos para arrancar Emociones World Tour 2023″, expresó Dímelo Siru, productor y manejador de Wheeler.

De manera inicial, la producción del artista ha anunciado la siguiente cronología de fechas y lugares donde se estará presentando el “Emociones World Tour 2023″

Amway Center en Orlando, Florida - 14 de febrero 2023

Santander Arena en Reading, Pennsylvania - 16 de febrero 2023

Hard Rock Live en Hollywood, Florida - 18 de febrero 2023

Arena CDMX en Ciudad México, México - 29 de marzo 2023

Auditorio Telmex en Guadalajara, México - 30 de marzo 2023

Arena Monterrey en Monterrey, México - 31 de marzo 2023

La preventa de boletos comienza mañana a las 11:00 a.m. (hora de Puerto Rico) y 10:00 a.m. hora de México y USA. Para los conciertos de USA, acceda a www.ticketmaster.com y para los de México a www.superboletos.com.