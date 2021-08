En el lugar donde se crió en Salinas es José Ángel López Martínez, pero para sus seguidores en y fuera de Puerto Rico se trata de Jay Wheeler, un joven que agarrado de su fe se lanzó al mundo de la música urbana y asegura que actualmente vive un momento muy especial no solo para él, sino para toda su familia.

Gozar de la aceptación del público y del respeto que le tienen sus colegas lo describe como una bendición, por lo que dice sentirse feliz. Y es que, aunque su carrera va sobre ruedas, como alude su nombre artístico, este exponente urbano prefiere ir una velocidad moderada en la que se está disfrutando del proceso.

“Siempre voy poco a poco. Yo no quiero ir más rápido que nadie ni quiero sobresalir más que nadie, ni quiero ser el primero ni numero dos ni número tres. Yo quiero disfrutarme el ‘ride’. A lo mejor para estar número uno se requiere de muchas cosas, pero no me conformo. Vivo muy agradecido en la posición que estoy. Trabajamos para la posición número uno, pero si no llegamos seguimos agradecido y trabajando”, expresó el cantante de 27 años, quien popularizó el tema “La curiosidad” junto a Myke Towers.

PUBLICIDAD

Su sencillo “Viendo el techo”, que cuenta con más de 20 millones de visitas en YouTube, alcanzó el puesto número uno en las listas Latin Airplay y Latin Rhythm de Billboard, a lo que se mantiene incrédulo, a la vez que agradecido por el apoyo recibido. Esa misma incredulidad la sintió cuando pronunciaron su nombre en los Premios Juventud celebrados recientemente al recibir el galardón Nueva Generación Masculina.

“Veía tantos talentos nominados que no lo podía creer. Lo importante para mí es que ya era un ganador por estar ahí, pero cuando escuché ‘Jay Wheeler’ no tan solo fue un regalo para mí, sino para mi familia. Mi mamá lloró muchísimo. Ha sido uno de los momentos más felices de mi vida y nunca lo voy a olvidar. Tengo ese premio allí en mi casa, que lo veo todos los días”, afirmó el cantante puertorriqueño radicado en Orlando, quien ya cuenta con dos producciones discográficas “Platónico” y “Platónicos”, bajo Dynamic Records y Flow Music.

Para el mayor de siete hermanos, proveniente de un hogar con una sólida base religiosa, la fe ha sido fundamental en todo el proceso de su carrera, que comenzó hace unos siete años cuando hacía pistas musicales que aprendió a hacer por YouTube y publicaba videos “freestyle” en los que se grababa a sí mismo cantando en el carro hasta que uno de ellos se fuera viral.

“Vengo de una familia muy humilde y cristiana, en la que mi papá es pastor y mi mamá canta para el Señor y les da clases bíblicas a los niños, lo que significa que le tengo mucho amor y temor a Dios. Trato de ser la mejor persona que puedo ser. No es que sea el más humilde del mundo, pero sí te puedo decir que trato de llevar la humildad hasta lo más que pueda. Prefiero que la humildad hable más, que la música. La fe siempre va a ser la clave para todo y el temor que le tengo a Dios. No quiero dar ni un milésimo paso si Dios no está primero”, detalló el también amante del baloncesto, quien mide 6′4″ de estatura.

PUBLICIDAD

Además de mencionar a Luis Suárez, conocido como “Siru” en la industria musical, como la persona clave que confió en él desde un principio y que vive comprometido con lo que es el producto ‘Jay Wheeler’, destacó además el trabajo que realiza de la mano de la figura del veterano productor DJ Nelson.

“DJ Nelson ha influenciado demasiado en mi carrera; fue quien me llevó al próximo escalón, a lo que soy hoy. Él se encargó de que todas las cosas que están pasando en mi carrera pasaran. Fue el primero dentro de la industria de reguetón que tuvo la visión. Él es el papá del género, quien inventó la palabra reguetón junto a Daddy Yankee”, dijo en referencia a quien llama “papa Nelson”.

Aún cuando mantenía un paso firme en la música, el también “gamer”, resaltó que durante el encierro de la pandemia, la acogida del tema “La curiosidad” fue demasiado grande, con el que realmente llegó a darse a conocer mucho más.

El desamor ha sido protagonista en la mayoría de sus temas melódicos -en los que también hace uso de lenguaje explícito-, pero ahora Jay Wheeler se encuentra de estreno con el sencillo “Dos tragos”, uno que asegura que invita a bailar pegados y a disfrutar en la discoteca, que incluye ritmos urbanos.

“Es uno de mis temas favoritos. No hago muchos temas movidos y cuando los hago me gusta que sean así, súper orgánico y buenos, con una letra fresca y me encanta”, dijo acerca del tercer sencillo lanzado este año y que podría formar parte de lo que sería su tercera producción discográfica.

PUBLICIDAD

Son varias las colaboraciones con otros colegas del género las que ha realizado. Sin embargo, el artista que lleva un mechón rubio en el cabello como marca distintiva, resaltó las colaboraciones que tuvo en los “remixes” de “La curiosidad”, versión Red y Blue.

“Me los disfruté mucho porque estuve con todos mis colegas, con mi nueva generación y con la generación que yo crecí escuchando, como Myke Towers, Becky G, De La Ghetto, Zion & Lennox, Brray y Arcángel, que es mi ídolo. Además de conocer los míos como Rauw Alejandro, Myke Towers, Jhay Cortez, Lunay y Kendo”, concluyó mientras adelantó que tiene una “sorpresa grande” para las próximas semanas, aunqud no quiso revelar detalles.