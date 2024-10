Jimmy Fallon hace un “tributo” al coquito puertorriqueño en su disco de Navidad

“Fui a Puerto Rico hace unos 10 años y probé esta bebida. Si alguna vez has tomado coquito, es como un ‘eggnog’ puertorriqueño. Es increíble, una experiencia totalmente diferente. No se consigue en tiendas; alguien tiene que preparártelo, como la mamá de alguien. ¿Verdad? —¡Oh, sí!— Te lo dan en una botella antigua, y es espectacular. Así que este tema es mi homenaje al coquito. ¡Es lo mejor!”, dijo en su programa de NBC “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”.

Con 16 canciones, el álbum presenta a grandes artistas, como Ariana Grande, Megan Thee Stallion y Justin Timberlake. Otros temas incluyen “Holiday” junto a los Jonas Brothers, “Hey Rudy” con The Roots, y la divertida “Almost Too Early For Christmas” con Dolly Parton.