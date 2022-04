En una conversación con el cantautor José Feliciano hay afirmaciones que siempre están presentes: “Soy muy patriota” y “Yo amo a Puerto Rico”.

El aclamado guitarrista, considerado uno de los mejores músicos vivientes en el mundo, no puede desprenderse ni un segundo de la tierra que lo vio nacer a pesar de llevar 71 inviernos fuera de su amada isla. El compositor que nació en Lares emigró cuando tenía cinco años junto a su familia a Nueva York. Su vida y toda su carrera musical la ha trabajado desde Estados Unidos, pero su alma está en su tierra. Su bandera, sumado a su magistral talento, siempre ha sido Puerto Rico.

Es por ello que cada vez que se acerca la fecha de un regreso a la isla se emociona bastante. Piensa en los platos culinarios típicos, en la gente y en la familia que dejó en Puerto Rico. De hecho, Feliciano, al igual que muchos puertorriqueños de la diáspora sueña con ese volver a su casa.

“Soy muy patriota y poder ir a mi tierra me hace sentir muy emocionado. Cuando uno va a su patria siente que se vive mejor, Cuando recibo el amor del público se siente uno más puertorriqueño que nunca y esa es la cuestión conmigo. Yo me siento más puertorriqueño que nunca, nunca he dejado mi patria. Mi patria me encanta, amo la música y cada rincón de mi patria. Me encanta la gastronomía y claro me fascina mi gente. No cambiaría a mi patria por mil en el mundo. Puerto Rico es grandioso”, mencionó el artista sobre su próxima visita a la isla.

El ganador de nueve premios Grammy e ícono de la música que ha derrumbado estereotipos en la industria, al validar que su ceguera nunca lo ha limitado, no cesa de reír al hablar del espectáculo que ofrecerá el domingo, 15 de mayo a las 5:00 p.m. en la Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes en Santurce.

Para él precisar qué y cuántas canciones tendrá el repertorio es un poco difícil ante su afirmación de “he tenido tantos éxitos que no creo que vaya a cantarlo todo”. Pero el hecho de tener un reencuentro con su gente, después de la pausa obligatoria de la pandemia de COVID-19 lo entusiasma mucho. Feliciano se disponía a llegar antes a la patria, pero su espectáculo se aplazó. El cantautor tenía programado celebrar en diciembre del 2021 los 50 años de uno de los clásicos más cantados en el mundo su “Feliz Navidad”.

El repertorio tendrá temas que son parte integral de sus espectáculos como “Sería fácil”, “No puedo estar sin ti”, “Cómo fue” ,”¿Por qué te tengo que olvidar?, “Qué será”, “Dime cuándo”, “Light My Fire”, “Niña”, “Ay cariño” y “Qué tristeza”, entre otros.

La misma situación de dificultad le ocurre al intentar describir qué reacción pudiera experimentar la audiencia en su reencuentro musical. Feliciano opta por no predecir ya que “es difícil saber algo del público, prefiero esperar estar ahí en el escenario para sentirlo”, aseguró el cantautor en entrevista por Zoom desde su residencia en Connecticut.

65 años en la música

Lo que sí le resulta muy predecible es degustar un plato con la sazón boricua, como el lechón, las morcillas y las frituras. Una vez llega a su patria procura visitar alguna lechonera o establecimiento de comida para complacer su paladar.

El cantautor que fue pionero en lograr hacer el llamado “crossover” al mercado anglosajón y abrir puertas para otras estrellas latina señaló que de salud se encuentra muy bien y que ninguna condición física lo ha limitado. El ser no vidente lo ha visto como una fortuna en su vida, porque el talento de Feliciano es inigualable, magistral y un escenario se hace inmenso. Su guitarra y su voz han sido suficientes a lo largo de sus casi 65 años activos en la música.

Feliciano domina cualquier género desde la balada, pop y el rock. Es un virtuoso de la guitarra y aunque él lo sabe prefiere reconocer a otros puertorriqueños como los fenecidos el músico Yomo Toro y el cantante Tito Rodríguez, a quien dijo le debe su carrera porque fue de las primeras que creyó en él. De Toro recordó que aunque se conoció como un virtuoso cuatrista, Feliciano destacó que “era de los mejores guitarristas”.

El cantautor ha tocado con las mejores orquestas sinfónicas en el mundo, incluyendo la Sinfónica de Londres, la Sinfónica de Viena, la Filarmónica de Los Ángeles y la Filarmónica de Puerto Rico, entre otras.

Cómo anhela ser recordado

Aunque no contempla el retiro en la actualidad, señaló que uno de sus propósitos en la vida es que cuando sea su partida física sea recordado como un propulsor de la paz a través de su talento.

“Cuando no esté en este plano, quiero que el pueblo recuerde que traté de traer paz con mi música. Eso fue lo primero que yo quería hacer. Quería enseñarle al mundo que un puertorriqueño puede hacer historia que no era solamente una cosa de promoción. Siempre se me recuerde que quería ser un puertorriqueño para la historia. De verdad que puedo decir que vivo en paz. Le doy gracias a Dios por darme el privilegio y el don de poder hacer lo que me apasiona y todo en nombre de mi Puerto Rico”, sostuvo el artista con evidente emoción en sus palabras.