El humor que caracteriza al cantante, compositor y productor musical puertorriqueño José Nogueras es un reflejo de sus letras. Nogueras es de esas personas que en cualquier conversación ya sea un primer saludo intercala algún chiste, una frase cómica o cualquier mensaje positivo que provoque una risa en quien lo reciba.

Recientemente visitó el restaurante Mamá Pacha en San Juan, donde se realizó esta entrevista, y a los comensales que estaban en el establecimiento de comida vegana le dirigió la palabra en medio de bromas y del concebido buen provecho. El optimismo que Nogueras profesa no es parte de su “siempre positivo”, sino de una filosofía de vida que se afianzó hace 17 años cuando recibió su trasplante de hígado.

El humor y la satisfacción de sentirse bendecido desde el aspecto profesional y personal se confunden a la hora de describir que vive un gran momento de la adultez donde hacer la música que le gusta sin pretensiones rige su camino, sumado a encaminar la independencia de su hija Beatriz con discapacidad intelectual. Nogueras es un hombre feliz, bendecido y pleno a sus 72 años.

“Desde mi trasplante hace 17 años como un gesto que no sé de dónde salió la palabra suerte se fue de mi boca y la única que tengo es bendición. La verdad es que al hacerme la pregunta de cómo me siento la respuesta es bendecido. Estoy escribiendo canciones casi todos los días y al tener el estudio en casa eso me ayuda y me brinda tranquilidad en ese sentido. La gente me brinda mucho cariño que no es producto de reel, ni de likes. Es un cariño bien pueblerino y la verdad es que me hace sentir feliz”, sostuvo el cantante, padre de tres hijas: Coralys, Cristina y Beatriz, y abuelo de dos nietas.

A nivel personal detalló que camina cinco millas diarias y hace ejercicios de calistenia para mantenerse con un buen estado de salud.

La comicidad que lo distingue se refleja en el reciente sencillo musical “Hormiga brava”, tema que grabó en salsa previo a la anticipada Navidad, donde el cantante hace su agosto al lanzar los temas más escuchados de la época navideña.

Eso sí, Nogueras aclara que no es un cantante exclusivo de la Navidad y que aunque por años esa proyección se incrementa lanzar un tema como “Hormiga brava” precisamente es para enfatizar y recordar que no solo canta en Navidad.

“Quiero recordarle a la gente que no solo canto en Navidad. Yo sé que hay hasta memes en las redes sociales que dicen la navidad empieza con un tema mío y vivo agradecido de este reconocimiento de la gente. Con ‘Hormiga brava’ venimos con un tema jocoso como lo hicimos con ‘Guineítos con corned beef’, ‘El cheque es bueno’ y es que desde hace cinco años llevo presentando canciones de salsa que insertó la guitarra sin molestar. La presenté con la esperanza de que le guste a la gente y ya va número dos”, indicó el cantante que ha lanzado en los últimos años las salsas “Siempre pa’lante”, “Loco” y “Presentimiento”.

En el tema la guitarra tiene un rol protagónico y es su forma de interpretar la salsa.

Se asoma el álbum 40 de Navidad

El artista ya tiene la agenda cargada para la época de fiestas que iniciará en varias semanas, ya que en la isla cada vez se adelanta las navidades puertorriqueñas. El álbum navideño 40 lo lanzará en octubre de este año. Nogueras lo empezó a trabajar en febrero y según adelantó será en honor a la parranda con las letras de “lo que voy sintiendo”.

El compositor de “Amada mía”, popularizada en voz del fenecido Cheo Feliciano, detalló que por lo general una vez termina la época festiva comienza a escribir lo que será el próximo disco, porque “tengo la Navidad anterior encima y digo me acuerdo de aquella noche en Cabo Rojo o en Isabela y de ahí nacen los coros”.

A nivel de presentaciones el calendario se comienza a llenar desde mediados de año con contrataciones anticipadas para la Navidad, ya sea para diferentes municipios o diversas ciudades en Estados Unidos.