El cantautor José Nogueras acaba de lanzar una sabrosa salsa, mientras se prepara para la época más activa en presentaciones y de mayor disfrute: las navidades de Puerto Rico.

Nogueras se ha convertido en una voz icónica en nuestro pentagrama navideño y aunque este año se perfila una Navidad atípica ante la pandemia de COVID-19, -que limita las conglomeraciones y eventos en vivo-, el compositor no dejará de promover las parrandas, la plena, el jolgorio y los ritmos alegres que distinguen las festividades. Por algo lleva 40 producciones navideñas consecutivas en su carrera.

Esta vez lo hará en combinación con los medios tradicionales y las plataformas digitales, que se han convertido en los escenarios exclusivos para conectar con la gente.

El vocalista estrenó ayer, viernes, el sencillo “Me gusta, me gusta”, una salsa que compuso en los días de encierro desde su estudio de grabación en su casa. El tema que invita al bailador a salir de su asiento es un anticipo de lo que Nogueras prepara para antes de finalizar el 2020.

“Desde los terremotos había empezado a escribir mucho y aunque suelo componer muchas baladas esta vez no sentía que era el momento. Escribí muchas salsas y consulté con grandes amigos de la salsa como son Ceferino Cabán y Jerry Rivas de El Gran Combo y le dije me quiero ir por el baile y la figura de la mujer latina, que cuando baila es inigualable. El video y la canción la hice alrededor de eso de la energía del baile… del remeneo y de lo rico que se siente bailar. Es una salsa sabrosa”, explicó el artista que decidió lanzarla para calentar motores para las festividades.

En las próximas semanas Nogueras presentará tres temas inéditos de Navidad para que la “gente escoja qué prefiere escuchar”.

Según adelantó los tres sencillos son cónsonos a los estilos musicales que ha promocionado en su carrera como lo son la parranda y la plena, junto a la jocosidad en las letras. Como de costumbre, integrará sucesos de la actualidad y de la nueva realidad en las letras de las canciones. El uso de la mascarilla y el deseo de volver a abrazar y besar es parte de las inspiraciones navideñas.

El optimista empedernido, creyente que la música une a los pueblos y proporciona alegría ve necesario ambientar la época pandémica, justo después que se celebren las elecciones generales en la isla y Estados Unidos. Y es que entre los comercios que cuentan con inventario de artículos navideños y personas que han puesto sus árboles de navidad en sus casas se evidencia las ansías de muchos puertorriqueños para iniciar las festividades.

“En mis redes la gente me dice y me escribe José saca un tema ya. Me tiran líneas y hasta han querido componer conmigo. Sin duda quieren adelantar las navidades. Estoy convencido de que vamos a volver a besarnos y a abrazarnos. Esto va a pasar. Por lo pronto tenemos que esperar que pasen las elecciones para que pase la vorágine y sobre todo en Estados Unidos que con Trump todo ha sido tan polarizante. Luego vendrán las vacunas y poco a poco iremos viendo que en el futuro volveremos a la normalidad. Mientras tanto, tenemos que correr con lo que tenemos”, indicó el artista que cumplió esta semana 15 años de su trasplante de hígado.

Nogueras sostuvo que su agenda de presentaciones virtuales para las festividades está muy movida. Tiene confirmados eventos virtuales “bien organizados y con menos músicos”.

“Es una bendición inmensa porque tengo mucho trabajo. No te digo que es como las navidades pasadas que fue una de las mejores de mi vida, pero llevamos contratos firmados”, añadió.

Ve el resultado de las elecciones en los jóvenes

Sobre el panorama político en la isla vaticinó que le encantaría un cambio de gobierno en la isla hacia líderes que “estén encaminados a atender las necesidades reales del pueblo y no las necesidades de sus partidos”.

“La juventud aparenta y así espero que de cada 10 jóvenes que hayan votado por segunda o primera vez la mayoría se dirija hacia un nuevo camino. Pero igual reconozco que somos un país altamente colonizado y manipulado; y altamente desorientado… así que cualquier cosa puede pasar”, sostuvo.