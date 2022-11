Cuando está frente al piano y entra en la piel de Ignacio Villa para darle vida a sus interpretaciones, el actor puertorriqueño Josean Ortiz acepta que muchas veces ha sentido la presencia de este pianista, compositor y cantante, quien además era negro, cubano y homosexual, tal y como se describía a sí mismo.

Siente una gran responsabilidad encarnar al artista, quien se dio a conocer con el nombre de “Bola de Nieve” a nivel mundial, y que es interpretado por Josean desde 1999. Luego de una pausa, lo retomó en el 2013 y, desde entonces, han sido muchos años en los que ha entrado en la piel de este reconocido músico y de sus canciones, tales como “El Manisero”, “Ay Mama Inés”, “Drume Negrita”, “Vete de mí”, “Mamá perfecta” y “La Flor de la Canela”, entre muchas otras.

“Es una responsabilidad bien grande, sobre todo para dar a conocer su música, sus canciones y su sentimiento a generaciones que no lo conocieron, los que lo conocieron y a gente que incluso conocía sus canciones, pero no sabían que eran de él”, explicó el también dramaturgo y productor. “He tenido satisfacciones bien interesantes de gente que lo conoció. Hasta ahora ha sido así, que siempre he tenido gente en el público, cubanos sobre todo, personas mayores que vienen, que lo conocieron, y me cuentan historias, y eso es chévere”.

Próximamente, el actor con décadas de trayectoria, tendrá la oportunidad de presentar el unipersonal biográfico musical “Bola de Nieve”, basado en la vida del insigne músico cubano el sábado, 12 de noviembre de 2022 a las 9:00 p.m. en el café teatro Punto Fijo del Centro de Bellas Artes en Santurce.

“Yo lo describo como un unipersonal biográfico musical, como si el público se sentara a ver un documental en vivo, porque corre como si fuera una película. De hecho, el sonido y los visuales están todos integrados”, manifestó el artista.

Aunque ha llegado a escenarios en diversas ciudades de Nueva York, Massachusetts, New Jersey y recientemente [2 de noviembre] en el Festival de Teatro por la Igualdad en Buenos Aires, Argentina, presentando el espectáculo, esta velada será una muy especial, pues además de ampliar el repertorio, será la celebración de las 100 funciones realizadas en honor a Bola de Nieve.

“Definitivamente el trabajo ha ido creciendo a través de los años. De hecho, lo empecé como un trabajo de solo 25 minutos. Actualmente es de una hora y lo que van a ver en Puerto Rico va a ser una versión nueva, que es un poquito más larga, que va a incluir dos canciones más y más texto. Será en Puerto Rico donde vamos a celebrar las 100 presentaciones, por lo que tiene un significado especial”, añadió.

Por otra parte, resaltó lo interesante que resulta tener la oportunidad que no siempre tienen los actores, de desarrollar un personaje por mucho tiempo y verlo evolucionar.

“El trabajo ha ido creciendo y yo mismo como intérprete y como actor me he ido identificando mucho más. Cuando esto empezó en el 1999, yo lo que tenía eran 34 años y ahora tengo 58. Entonces Bola de Nieve murió a los 60 años, así que como actor me siento más cerca del personaje, de su madurez como artista”, expresó mientras manifiesta la emoción de tener un público que ha ido a ver su trabajo en más de una ocasión.

Aun cuando estudió en la Escuela Libre de Música desde séptimo a cuarto año, para leer música, aprender solfeo, tomar clases de oboe y piano, tuvo claro que lo suyo no era la música, sino el teatro. Sin embargo, resalta que la música siempre quedó de alguna manera ligada a él, por lo que estos espectáculos les dan la oportunidad de unir dos de sus pasiones.

“Cuando yo concibo algún espectáculo o algún montaje, de las primeras cosas en las que pienso es musicalmente, en cómo lo voy a ambientar. Por eso este trabajo es un reto mayor, porque yo obviamente dejé de tocar piano hace mucho tiempo y Bola de Nieve, era un pianista completo”, recalcó. Por tal razón, su conocimiento del instrumento le permite hacer una pantomima certera al tocar el piano, además de cantar con la voz (al unísono) de fondo del músico cubano.

“Tengo que estar concentrado y bien sincronizado para que lo que él está tocando sea lo que yo estoy reflejando en la pantomima en escena. También tengo que sincronizar mi voz imitándola junto con la de él para que suene una”.

Para boletos, accede a PRtickets.