En la activa industria musical, donde cuantiosos intérpretes del género urbano lanzan temas a tutiplén, el cantante urbano puertorriqueño Justin Quiles quiere hacer la diferencia. Para este exitoso compositor de temas de grandes artistas, es momento de hacer el trabajo mejor pensado, de crear conceptos, y de que “todo tenga sentido”.

“Siento que últimamente, incluyéndome a mí también, siempre estamos como que lanzando música y colaboraciones y no hay un concepto detrás de nada. Es solo como que lanzar, lanzar y lanzar. Nadie se está tomando el tiempo de crear un concepto, por eso todo lo que vaya a sacar de aquí en adelante, lo voy a pensar un poquito más. Quiero regalarle a mi gente, a mi público, un concepto, algo más conceptual, algo un poquito diferente de lo que está sucediendo en la música”, destacó Justin, quien se siente en un buen momento de su carrera, en el que asegura sentirse tranquilo, sin estar forzando las cosas. “Estoy fluyendo, lanzando música y fluyendo”, describió el artista de 33 años

Por eso, en ánimo de hacer algo diferente, le explicó a El Nuevo Día que escribió un tema que aborda una historia de dos amantes que tienen una relación de amor y odio, y lo dividió en tres canciones. Es así como nacen los sencillos “La Verde”, “La Manzana” y “Te Perdió”, que forman parte de la trilogía musical y visual.

Hace unas tres semanas que lanzó el tema “La Verde”, y en la noche del pasado jueves estrenó su segundo tema “La Manzana”, en el que relaciona su obsesión con el fruto prohibido, del que no puede alejarse.

“En la historia de ‘La Verde’, yo le estoy diciendo a ella que quiero volver a encontrármela. Le digo, que me dé ‘La Verde’ (la afirmación) para pasar a buscarle, volver a verle, y tocarle, aun sabiendo que ella tiene su vida y que yo tengo la mía”, explicó acerca de la temática, con la que algunos de sus seguidores podrían sentirse identificados. “En ‘La Manzana’, ya nos vimos y estamos cayendo en el pecado, por eso yo digo cada vez que te muerdo, muerdo la manzana, como que estoy cayendo en ese pecado. Hago la metáfora de la manzana, la serpiente, tú sabes, el veneno”.

La historia, que termina con “Te Perdió” pone a la expectativa a sus seguidores, que tendrán que esperar otras tres semanas para saber el desenlace de esta trilogía que, según explicó, en términos musicales son diferentes, pero están en la misma vibra.

“El tempo de la canción es similar, pero los sonidos son totalmente diferentes. Sientes que si las enlazas una con la otra, están en la misma vibra”, especificó el artista, quien asegura que va a continuar a soltar mucha música igual, pero mejor pensado, quiero hacer las cosas mejor pensado, más conceptual”, expresó vía telefónica desde la ciudad de Nueva York, la voz de “Gucci Fendi”, previo a la realización de una minisesión acústica que iba a realizar.

De los Billboard de la Música Latina a irse de gira

Su más reciente aparición en el espectáculo de apertura en los Premios Billboard de la Música Latina, en compañía del popular cantante dominicano El Alfa, resalta que le dio la oportunidad de dar a conocer un tema que recién habían lanzado, con el que se pueden identificar muchas personas, particularmente de Latinoamérica, donde se suele celebrar “la hora loca”.

“Abrimos los Billboards para los que había que venir con mucha fuerza. Uno no puede venir, como yo digo, inventando. Me traje a El Alfa, cantamos una canción nueva que tenemos también, que se llama ‘Fiesta Loca’, una canción me encanta. No siento que la canción ha tenido como que el ‘boom’ que nosotros esperábamos, pero igual yo sigo empujándola porque siento que en cualquier momento puede estallar. Decidimos esa canción por la energía que tiene y para abrir una presentación así como son los Billboards hay que venir con mucha energía y mucha fiesta”, puntualizó.

Luego de un breve recorrido por México, con presentaciones en Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México, desde el mismo 12 de octubre, comenzó su gira “Niveles”, con la que estará haciendo paradas en varias ciudades, entre ellas Los Ángeles, San Antonio, Dallas, El Paso, Phoenix, Chicago, Nueva York y más.

Compositor de estrellas

El 2023 ha sido uno de mucho valor para este compositor de temas que han alcanzado el éxito en la voz de Karol G, Daddy Yankee, Maluma, J Balvin, Anitta, Natti Natasha, Wisin & Yandel y Farruko, entre muchos otros, al haber ganado el primer premio Grammy de su carrera, siendo uno de los autores del álbum “Motomami”, de la cantante española Rosalía.

“Uno pierde en unas cosas y gana en otras, yo siempre digo. Este año me gané mi primer Grammy como compositor en el álbum de Rosalía, con el tema ‘Desahogo’, que escribí junto a ella para su álbum. No ha ganado una de mis canciones, pero gané por acá como compositor. He tenido el placer de escribir muchos ‘hits’ para otros artistas también, que eso me llena, porque es mi pasión, a mí me encanta producir, me gusta meterme en el estudio, trabajar con los artistas. Quiero trabajar con artistas nuevos también, meterme en el estudio con ellos y ayudarlos en su proceso”, destacó.

Justin Quiles (Suministrada)

Precisamente, el ser un artista urbano de Puerto Rico, que se dedica a su carrera mientras le compone a otros artistas, asegura que lo diferencia del resto de sus colegas locales. “Yo nunca he parado”, señala acerca de esa labor que realiza de manera simultánea.

A devolverse a sus raíces en Aguadilla

A pesar de que cuenta con un álbum listo, Justin cree que le va a poner una equis. O sea, descartarlo y empezar desde cero. Y es que, al estar centrado en conceptualizar, como próximo paso contempla realizar un álbum que se caracterice ese “flow conceptual” que ahora persigue.

“Quisiera irme para donde son mis raíces, irme a Aguadilla donde me crie, a alquilar allá una casa cerca a la playa, y viajar a todo el mundo para allá, a los productores. Así, a mí me gustan hacer los álbumes. Rento una casa y monto como cuatro estudios en diferentes cuartos, y ahí pongo a la gente a producir, me traigo compositores, y entre todos, pues empezamos a hacer música. Quiero que el álbum tenga este color, quiero que tenga esta vibra”, compartió el cantante, quien en mayo de 2022 hizo su primer concierto en Puerto Rico, en el Coca-Cola Music Hall, pero coquetea con la posibilidad de poder hacer un concierto en el 2024 en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Justin, ve el género urbano como que está evolucionando hacia muchos países, que ya tienen sus propios exponentes musicales locales y que están sonando constantemente en sus regiones, como ocurre en Chile.

“Colombia fue de los primeros países que tuvo sus artistas, como J Balvin, Karol G y Maluma, entre otros, y yo creo que está evolucionando ahora mismo. México está en el mapa ahora mismo con lo de Peso Pluma, porque aunque él es regional, yo lo considero urbano porque se mezcla mucho con este género. Puerto Rico siempre está ahí, pero ahora siento que todo está apuntando para otros lugares”, agregó.