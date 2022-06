La ecuación que Chuy Navarro le planteó a Kalimba fue suficiente para convencerlo de transitar del pop hacia el urbano.

“Chuy me contó que cuando Reik pasó al urbano, un tercio de sus seguidores se fueron, pero que obtuvieron cuatro veces más de los que tenían cuando hicieron su transición”, dice.

Esta anécdota, cuenta Kalimba en entrevista, fue la que lo motivó para incursionar y redescubrirse para reinventarse.

“Habrá gente que te siga, que le guste hacia donde te moviste y otros a los que le interesa que yo me quede estancado, pero a mí no me interesa, quiero moverme”, señala.

Así, a casi tres años de haber lanzado su más reciente álbum, Kalimba presenta “6PM”, cuyas canciones, según El Universal, incluirá en su concierto del 14 de julio en el Teatro Metropólitan, “show” que, adelanta, contará con invitados especiales solicitados por sus mismos seguidores en redes sociales.

PUBLICIDAD

El cantante comenta que no se deja intimidar por lo malo que se habla de él en redes sociales, pues quiere seguir sus propias tendencias.

“Dependo mucho de hacia dónde se mueve la música, de ver dónde está el gusto del público, al final el pop es popular, entonces si lo popular es el urbano debo ir para allá”.

Kalimba también tendrá presentaciones con la agrupación OV7, que hará tour para celebrar sus 30 años, y si bien se siente feliz de formar parte, también reconoce que se identifica ahora de otra manera con su público.

“Tienes que renovarte, no puedo ser igual, no puedo vestirme igual ni desenvolverme igual en el escenario, ya no soy el mismo chavito de OV7″, y agrega que esta identidad es parte de escuchar a su público.