No se escucharon casi los aplausos, pero sí muchos bocinazos en la noche de hoy domingo, en el estacionamiento del Estadio Hiram Bithorn, en San Juan. Esto fue debido a que la cantautora Kany García ofreció un sorpresivo y emotivo concierto libre de costo estilo “drive-in” para el disfrute de los cientos de fanáticos que lograron conseguir una taquilla.

La puertorriqueña comenzó su recital de una hora a las 7:23 p.m. con la canción “Acompáñame” de su disco “Mesa para dos”, nominado para cinco premios Latin Grammy. Luego de gritar “¿están despiertos?”, García entonó la canción “Cuando se va el amor”, mientras era acompañada por seis músicos en la tarima. El concierto continuó con la balada “Arriésgate a intertarlo” del álbum “Soy yo”.

“Quiero empezar las cosas como se merecen las fiestas. En la fiesta mía y en mi casa siempre arrancamos desde la justicia. Con mis primeras palabras quería darle las gracias a la alcaldesa de San Juan, quien tuvo la sensibilidad de crear una clínica para tratar a la comunidad más marginada que es la gente trans que tanto sufren y padecen, que salen con valentía diariamente”, indicó la cantante antes de entonar la melodía “Bailemos un blues”. “Es por eso que quisimos que ellos estuvieran en las primeras filas, porque siempre los han puesto atrás. Seguiremos luchando desde el arte por ellos”. La artista se refería a un grupo de personas de la comunidad trans que disfrutó del concierto desde una ubicación especial.

En total, 150 autos, con una capacidad de hasta cinco personas dentro, se acomodaron frente a la tarima situada justo detrás del Hiram Bithorn. Los autos se colocaron en fila en el área del estacionamiento que está más pegada al Coliseíto Pedrín Zorrilla. La mayoría de los autos se estacionaron de frente y las personas se quedaron sentados en sus asientos. Algunos con vehículo utilitario deportivo estacionaron de espalda a la tarima, abrieron la quinta puerta y se sentaron en el baúl. En otros casos, los dueños de “pickups” acomodaron a sus pasajeros en su caja de carga donde algunos tenían sillas de playa.

Otras canciones entonadas por la cantautora incluyó la balada “Quédate”, del disco “Contra el viento”; “Lo que en ti veo”, del disco “Mesa para dos”; mientras estaba acompañada por una guitarra acústica. Continúo con las emotivas baladas “Alguien” y “Duele menos”, seguida de la jocosa cumbia “La libreta”.

Durante una pausa, García se expresó al público para hacer conciencia sobre el cáncer del seno. “A mí me contaron que hoy era un noche de solidaridad. La alcaldesa de San Juan me dijo que la Sociedad Americana Contra el Cáncer se había unido a nosotros. Me habían pedido que me pusiera un brasier rosado”, mencionó la artista acto mientras le pedía a sus músicos que también se pusieran un brasier antes de cantar. “Sabemos la cantidad de mujeres que por no haberse hecho el autoexamen a tiempo, ya no están con nosotros. Por eso, acuérdese usted mujer de hacerse el auto examen esta noche. Es la única forma de prevenir esta enfermedad”.

El concierto continuó con la canción “Me mudé” antes de hacer otra pausa para instar al público a usar la mascarilla y cuidarse en todo momento. Luego de esto, García y su banda tocaron la balada “Soy yo”.

A tempranas horas de la tarde, comenzó la entrada organizada de todos los vehículos, pasando por un proceso de verificación de temperatura, así como para asegurarse de que en cada auto hubiese la cantidad de personas permitidas y de que no hubiera bebidas alcohólicas dentro del vehículo. A pesar de que la tarima estaba equipada con un sistema de potentes bocinas, aquellos que se estacionaron más lejos, podían sintonizar una estación en su radio, en la banda FM, donde podían escuchar la música a través de las bocinas de su auto.

En un momento de la noche, García apareció en tarima con una camisa blanca con el mensaje “¡Las están matando, estado de emergencia ya!” “Cuarenta mujeres ya van asesinadas. Sabemos que al estar encerrado en las casas, se complica la situación más. Algo que pone al agresor en tensión”, comentó la cantautora mientras pedía a las personas a estar muy pendientes a la plataforma de cada uno de los candidatos a la gobernación en las próximas elecciones para ver cuáles su posición en cuanto a la perspectiva de género y la educación en las escuelas, algo que Kany defendió como sumamente importante para poder detener los asesinatos y abusos hacia las mujeres.

Antes de entonar la canción “Se portaba mal”, García pidió que los asistentes tocaran las bocinas de sus autos por 30 segundos en homenaje en aquellas mujeres y personas trans que habían perdido la vida durante este año en incidentes violentos.

La velada continúo con las melodías “Aunque sea un momento”, seguido por “Titanic”, canción que está ahora mismo en promoción. Aunque no estuvo presente en tarima, García contó con el acompañamiento de la voz del cantautor Camilo, con quien entona el tema original del álbum “Mesa para dos”.

“Esto que vamos a hacer es quitarle el polvo a estas canciones que ustedes saben”, expresó García antes de hacer un medley que incluyó las canciones “Hoy ya me voy”, “Estigma de amor”, “Para volver a amar” y “Amigo en el baño”. En esta última parte fue acompañada en tarima por la alcaldesa de la capital Carmen Yulín Cruz, quien cantó el coro de esta canción.

En las postrimerías del evento, García se expresó sobre las próximas elecciones generales. “Lo único que quiero pedirles es que este 3 de noviembre voten por sus candidatos, pero que no se queden en casa. Estamos jugándonos cosas complicadas”, comentó la cantante. “Por último y no menos importante, hay que sacar a Kobo Santarrosa de esa muñeca para afuera. Ha jugado demasiado. Esto no se trata solo de Valentina (hija de la candidata a la gobernación Alexandra Lúgaro), sino todo lo que ha hecho con la comunidad LGBTT+ y los artistas de este país. Estamos acostumbramos a que haga y diga lo que quiera y no se puede. Si sacamos un gobernador, cómo no vamos a sacar una muñeca”.

El concierto “drive-in” concluyó con las canciones “Remamos”, “Para siempre” y “Búscame”. En esta última se escuchó la voz grabada de Carlos Vives, quien acompaña a García en el tema del álbum “Mesa para dos”.

Este concierto, que tuvo de apertura al DJ King Arthur y como maestros de ceremonia a Millie Gil y Braulio Castillo, se llevó a cabo como parte de la celebración del mes de la concientización sobre el cáncer de mama y en alianza con la Asociación Americana del Cáncer. De hecho, minutos antes de que iniciara el concierto la Dra. Lillian Santos, principal oficial ejecutiva de la Sociedad Americana Contra el Cáncer, dio un mensaje de prevención instando a la prevención temprana del cáncer. Por otro lado, también Carmen Yulín Cruz, alcadesa de San Juan, dio un mensaje de bienvenida donde instó a que los asistentes dieran un donativo a la Sociedad y aprovechó el momento para enviar un mensaje en contra de Kobbo Santarrosa.