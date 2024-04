Ken Y asegura estar disfrutando más su nueva etapa como solista mientras espera a su sexto hijo

“Este es un momento que me estoy disfrutando más, porque este EP es como un ‘refresh’, un disco que marca un nuevo comienzo en mi carrera. Es por eso que lo quise hacer un poquito más alegre. La gente está acostumbrada a escuchar de mí temas más románticos, de despecho y de desamor” , mencionó el cantante, cuyo nombre de pila es Kenny Vázquez. “Por eso, quise darle un poquito más de alegría a la fiesta y unirme un poco más a lo que está escuchando el público nuevo, porque apela un poquito más al vacilón y tiene más reggaetón”.

El EP incluye temas como “Rico” , donde comparte con Maldy, exintegrante de Plan B; “Pa’que me uses”; “Pegao” donde canta junto a Tito El Bambino ; y “Hora y cuarto”. En esta ocasión, Ken Y contó con el respaldo del Label 4K Music y One RPM Latino, además de participar con grupo de destacados compositores como Maya, Demon, Berrios, Antony Alfonso, Gualpa, Jhon Paul “El Increíble”, Hits’ League y el propio Ken Y. A ellos se unieron productores de alto calibre como Obrinn, Frei, Rafy Mercenario, J-Prod y Electronik .

“Ese no soy yo”

Eso sí, el intérprete de música urbana no quiso dejar fuera parte la esencia de los ritmos y la temática que lo han caracterizado desde sus tiempos en el dúo Rkm & Ken Y, lo que se ve reflejado en el tema “Ese no soy yo”, compuesto por el propio artista. “Esta canción es una corta vena que está grabada con un ritmo de música regional mexicana, que tanto auge está tomando en la isla y en otros países”, añadió Ken Y, que utilizó esta canción para darle promoción al EP y del cual grabó un vídeo dirigido por Webster Torres Millan. “A mí siempre me ha gustado la música ranchera mexicana, como la de Juan Gabriel, y quise grabar un tema donde también se escucharan las influencias que tengo artistas como Christian Nodal y Karin León, que tanto se están escuchando ahora. Quise unirme a esa tendencia, pero añadiédole mi estilo, contenido y esencia”.