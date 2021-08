Hay ocasiones que la vida insiste en la pasión. Por más caso omiso que se le haga a la intuición y aunque uno trate de alejarse de aquello que le hace latir el corazón, las fichas se acomodan para tropezarse nuevamente con lo que uno ama hacer.

Ese fue el caso de Mariela Ramos-Oquendo y Juan Lugo, dos puertorriqueños que luego de andar por caminos separados haciendo de todo un poco, se reencontraron en California donde le dieron forma al proyecto musical luna.en.leo que los ha encaminado en su pasión.

Mariela estudió comunicaciones y por muchos años se centró en el cine laborando como productora e incluso como asistente personal del galardonado director mexicano Alejandro González Iñárritu. Mientras que Lugo –como se le conoce- laboró haciendo música para otros artistas y agrupaciones, toda vez que trabajó como vendedor de frutas y vegetales, en almacenes, de maestro y haciendo lo que fuese para cubrir los gastos que implicaba hacer su propia música con su proyecto Cé-Cicada.

Mariela y Lugo se conocieron en Puerto Rico y aquí llegaron a coincidir alguna vez en el mismo escenario, ella como corista y él como instrumentista, pero luego pasó un tiempo hasta que coincidieron en Los Ángeles, donde más que amigos se convirtieron en familia.

Esa amistad fue germinando y con ella creció la pasión musical de estos dos boricuas que durante la pandemia se lanzaron a crear su primer proyecto en colaboración al que bautizaron luna.en.leo, que tiene que ver con la energía y la luz que brota desde el escenario.

Con este nombre, estos dos músicos presentan su primer EP en digital y cassette, que se compone de seis temas donde abordan el amor en todas sus manifestaciones. El primer sencillo en promoción, “Arcoíris”, fue el que dio pie a este proyecto que tiene referencias de la bomba, la salsa y de la música independiente del país, creando un sonido propio. El primer tema en promoción, que salió de un poema escrito por Mariela y su esposa, lo trabajaron en el 2018 y luego lo engavetaron. A finales del 2019, decidieron retomarlo y así comenzaron a darle forma a este proyecto desde el estudio musical de la casa de Lugo al que llaman cariñosamente La Cueva.

“En ese tiempo ya había estado en un proceso de aceptarme como artista y decir éste es el camino, y un día Juan me puso el tema (‘Arcoíris’) y esa noche le compartí ese nombre que me llamaba y que me parecía que era chévere, luna.en.leo, y a Lugo le gustó de inmediato”, narró Mariela en entrevista telefónica.

Desde ese momento, agregó Lugo, empezaron a crear desde un espacio seguro, donde podían sentirse cómodos y libres de expresarse creativamente.

“Lugo viene del mundo de la música y había tenido muchos proyectos que no habían resultado y la manera en que había estado trabajando en los últimos años era completamente solo, y yo estaba con todas las inseguridades y las trabas de una persona que estuvo la vida entera escondiéndose. Y de pronto, estamos en este estudio y fue bien bonito como ayudarnos mutuamente a soltar las trabas. El 2020 empezamos todos los jueves reuniéndonos… Y llegó marzo (la pandemia) y ahí se convirtió en un refugio y de alguna manera un escape al encierro”, sostuvo Mariela.

Ese periodo de “lockdown” por el COVID-19 vino a sumar al proyecto, ya que encontraron el tiempo necesario para dedicarse de lleno y armarlo. Muchas de las canciones, sin embargo, se tuvieron que hacer a distancia, ya que ambos tuvieron que cumplir con otros compromisos fuera de Los Ángeles, por lo que completaron el trabajo entre California, Brasil, Carolina del Norte y Puerto Rico.

Toda la instrumentación del disco y la producción estuvo a cargo de Lugo, mientras que las composiciones son, en su mayoría de Mariela, aunque también se comparten créditos. La propuesta de luna.en.leo lo que busca es presentar algo genuino, como bien dijo Lugo.

“Creo que nosotros no queremos ser más nadie que nosotros mismo a pesar de que tengamos influencias de todo el mundo. Nosotros tenemos nuestra propia voz y una presencia musical sin pretensiones”, compartió el multi-instrumentista sobre esta propuesta.

Mariela agregó que este primer EP presenta canciones que combinan “la pureza de la voz con cosas bien modernas”, haciendo que cada tema sea accesible a un público amplio que podrá identificarse con cada uno de los temas que se presentan.

El dúo espera presentar esta propuesta en directo el próximo mes de septiembre cuando tienen planificado presentarse en Puerto Rico. Su primer disco, titulado luna.en.leo, salió al mercado bajo el sello discográfico de música independiente SXN (Soulfulxnature).

“Arcoíris”, “delirio.revuelto” -que será el próximo tema en promoción-, “de.veldá”, “química”, “tanta.yoga.tanta.mala.vibra” y “despojo”, son los temas que componen este primer trabajo que ya está disponible en todas las plataformas digitales.