La potente voz de la cantante puertorriqueña Marileyda Hernández no solo se apoderó del escenario del programa tipo reality “El Retador”, que se transmite por el canal Las Estrellas en México, sino que resultó ser la campeona de la semana en la categoría de canto.

“Llego a este programa porque me escriben de Televisa porque me han visto como artista en Puerto Rico y me invitaron a formar parte de los participantes. Contrario a Idol Puerto Rico, que es por la experiencia que me conocen aquí, pues este programa trae a participar a personas de diversos países latinoamericanos que ya han estado en algún ‘reality’ o ya tienen una carrera”, dijo acerca del programa, que aún no se transmite en Puerto Rico.

Aun cuando lo supo desde marzo, no fue hasta julio que viajó a México para competir en la categoría de canto de este programa dominical, siendo una de las tres categorías, a las que se le añade imitación y baile.

PUBLICIDAD

Fue su interpretación del tema “Oye” de Beyonce con la que participó como aspirante al enfrentarse a los retadores Los Hermanos Pérez Meza y Valentina Batta, y la hizo merecedora de quedar como retadora.

Sin embargo, fue con “I Will Always Love You”, popularizado por Whitney Houston, con la que dejó boquiabierto al jurado compuesto por Lucero, Mijares e Itatí Cantoral. Con este tema venció al niño de 10 años, Angel Daniel, a quien le arrebató el trono y se convertió en la nueva campeona de canto tras ser favorecida al recibir el 61% de los votos por parte del público que está presente en el estudio.

Ambas interpretaciones, en lo que fue el tercer programa de esta temporada -que es previamente grabado- y que contó con 5.7 millones de audiencia, fueron ovacionadas por el público.

“Este logro al final del día era para representar a Puerto Rico. Yo me sentía como las ‘misses’, uno va para allá, pero lo que uno quiere es dejar el nombre de puerto Rico bien arriba. Me sentí bien feliz porque he sido la única puertorriqueña que ha ganado hasta el momento. De hecho, fui la segunda representación puertorriqueña, siendo la primera la cantante Yaza, quien se quedó en la primera parte como retadora versus campeón, pero hizo un excelente trabajo”, dijo acerca de su experiencia y de la también concursante de Idol Puerto Rico.

No obstante, manifiesta que en las redes sociales ha tenido una batalla de sentimientos encontrados al tener que enfrentarse al niño de 10 años, que había sido el ganador de la semana anterior.

PUBLICIDAD

“No sabía contra quién me iba a enfrentar hasta que se subió el cilindro y vi quién era. Me sentí bien feliz de haber ganado y darle orgullo a Puerto Rico porque eso es lo más que uno quiere, pero tuve sentimientos encontrados porque uno es adulto, y uno comprende que hay veces que se gana y hay veces que se pierde. Perder es algo tan relativo porque las oportunidades siempre llegan, pero un niño de 10 años quizás no lo puede entender porque no ha tenido las experiencias en la vida. Me he sentido en conflicto en cuanto a eso”, aceptó a la vez que indicó que tuvo la oportunidad de luego compartir con el talentoso Ángel Daniel.

“Al jurado les gustó mucho mi participación. Ellos al final del programa me hablaron cosas bien lindas. Fueron muy chéveres conmigo”, añadió la artista, quien al momento tiene una bolsa acumulada de 400,000 pesos mexicanos (se acumulan 100 mil pesos cada semana) y que al final de la temporada, en el octavo programa se lo llevará quien permanezca en el trono.

La semana próxima, un retador se enfrentará a la boricua de 25 años, que de ser electa nuevamente quedaría como campeona para seguir recibiendo retadores. De no ganar, terminaría su participación en el “reality”.

Esta gran oportunidad de partir a México se dio justo al haberse graduado de bachillerato del programa de Ciencias Interdisciplinarias de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Marileyda ha podido tener un balance entre la música y sus estudios y, actualmente, se encuentra estudiando tecnología médica en el Recinto de Ciencias Médicas.

PUBLICIDAD

“En la escuela graduada son solo dos años, incluyendo la práctica, que es un tiempo bastante corto. Tendría mi carrera universitaria y a la vez terminé los libros. Estamos en la recta final en cuanto a los estudios, pero estoy bien contenta de que he podido seguir trabajando mi música, y de que la gente me apoye muchísimo”, expresó la joven, para quien el periodo de pandemia le ha permitido tener más tiempo de interactuar en las redes sociales con sus seguidores y compartirles su música.

Parte de ese contacto con sus seguidores fue el alcance que tuvo el “Por las que no están”, que asegura que fue bien especial en este camino de la música, una canción que surgió a raíz de la ola de violencia de género en Puerto Rico.

“Aunque mi intención no era grabarla para hacer de este un tema comercial, pues era una manera de expresar mi sentir a través de las redes, fueron a muchos a los que les encantó y se hizo viral en las redes sociales. Esa canción ha sido bien emblemática en lo que ha sido todo el movimiento ‘ni una más ni una menos’. Es un privilegio, después de esa canción, esto se ha movido bien fuerte. Siempre he sido para mí un privilegio y siempre que pueda levantar mi voz lo voy a hacer, no solo en las situaciones de violencia de género, que ha sido el mensaje más prominente que he llevado en estos últimos meses. Siempre que tengo la oportunidad, trato de levantar mi voz al ser parte de diferentes causas”, manifestó la cantante, quien en noviembre pasado lanzó su más reciente disco “Desafiando la gravedad”.

Marileyda sigue llevando su talento en actividades privadas y creando nuevas canciones para lo que será su nueva propuesta.