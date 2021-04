Sin presiones, fluyendo y muy a su ritmo se encuentra la cantautora ILe, quien mañana martes estrena el tema “No es importante”, descrito por sí misma como uno “bien sencillo”, que carga una emoción desde una perspectiva íntima.

El nuevo tema empezó en un avión a principios del año pasado como si fuese una carta, al que le fue dando espacio, su merecido tiempo y desarrollando cada vez más. La artista narra que se trató de un proceso de búsqueda lindo porque todo tenía una relación, con la que exploró y luego todo regresó al principio.

Según la cantautora puertorriqueña, “No es importante” trata de dejar ir a esas personas que habitan un lugar importante en nuestros pensamientos, y aunque desde un principio se sepa que no se les debe dedicar tanta energía, con el transcurso del tiempo han permanecido ahí.

“Esta canción habla más de ese instante en donde ella se da cuenta de que ya llegó el momento de sacar a esa persona del pensamiento y dejar de dedicarle tanta energía. Hay como una mezcla de sentimientos y emociones dentro de lo que uno sabe que debería hacer versus en lo que uno piensa que es lo que uno quiere. Ahí es que viene esta cosa que expresa la canción, hay algo bien segura en ella misma, pero al mismo tiempo hay algo como indeciso. Me gusta porque así es que funciona la mente. A veces uno aparenta estar bien claro de las cosas, pero uno siempre tiene sus dudas”, explicó la ganadora de un Grammy Latino, por su primer álbum “Ilevitable”, que lanzó en el 2016.

En términos musicales, la cantautora -cuyo nombre de pila es Ileana Mercedes Cabra Joglar- comenta que luego de un proceso, optó por la sencillez para que tuviese una fuerza mayor en la trasmisión de las emociones que emanan de la letra.

“Musicalmente es bien sencilla. Creo que, por eso mismo, la canción es bien íntima a nivel personal. Traté de darle más vuelta y añadirle un poco más de elementos musicales e instrumentación, pero de momento, nos sonaba bien y me gustaba, pero no me transmitía. Así que regresé al punto cero, que es más o menos con los acordes bien básicos. En la composición conté con el productor Ismael Cancel, quien le dio también esa capa y esa profundidad de arreglo más electrónico y de base que tiene la canción. Quería que al final fuese más liviana o ligera en ese sentido”, manifestó la compositora.

De manera simultánea, mañana estrena el video musical de este tema, dirigido por César Berríos y que fue grabado en el establecimiento Casa Laurel, un lugar al que la artista acostumbraba ir en la calle Loíza donde venden comida y se solía hacer karaoke. Este cuenta la historia de una mujer que visita rutinariamente este lugar para hacer karaoke como una forma de liberarse y canalizar sus sentimientos más profundos.

“Es un sitio que antes los viernes hacían karaoke, que me gusta porque es un espacio donde va la gente de la comunidad. Lo veo como una barra de aquí, una fonda; un espacio a dónde van los vecinos del área a conversar y pasarla bien. Es bien cultural y un lugar que va conectado con la canción. Esta mujer, como su amuleto o acompañante tiene el micrófono, que es especial y único. Ya todo el mundo la conoce y sabe que ella va allí a despojarse”, adelantó la intérprete de “Tu rumba”.

“No es importante” es un asomo a lo que será el tercer álbum de la artista, hermana de los también cantautores René Pérez y Eduardo Cabra. Sin embargo, revela que para esta producción que apenas está diseñando, aún se encuentra trabajando en las canciones. Y es que, afirma que el año pasado fue uno complicado a causa de la pandemia, las elecciones y diversos asuntos que “definitivamente han vuelto todo un poco patas arriba”. Sin embargo, asegura que lo fue manejando y que ahora se encuentra en un proceso de enfoque en la creación de ese disco y que indudablemente se está disfrutando.

Su tema musical más reciente había sido “Donde nadie más respira”, que lanzó en octubre pasado, precisamente salió desde ese impulso y de exteriorizar cómo se sentía en aquel entonces, que no le permitía iniciar ese proceso creativo y de enfoque.

“Fue como una tensión que necesitaba sacar y expresar con todo lo que sentía, con lo que estábamos viviendo. Un poco de lo que siempre hemos vivido, pero que de momento se acumula también cuando surge una crisis como la que estamos viviendo ahora. Entonces, sentía que necesitaba sacar ese tema como por impulso”, confió.

Por el momento, pese a que anhela regresar pronto a los escenarios, la joven cantante dice que está fluyendo y no planifica presentarse en algún evento multitudinario, debido al COVID-19.

“No voy a hacer nada que yo sienta que no está bien. Siempre y cuando todo tenga su control, lo que sea que se pueda dar de interés no lo voy a forzar. Obviamente, tengo muchísimas ganas de presentarme en vivo, pero reconozco el momento crítico en el que estamos y tampoco voy a buscar peligro”, dijo.

Aun cuando iLe se ha sentido acompañada de sus seguidores durante este tiempo a través de las redes, de una manera simpática dice que la gente “a veces sin querer y con cariño” le exigen un poco, por lo que reitera que la realización de un disco es un proceso lento. No obstante, espera que les guste este nuevo tema que estará disponible en todas las plataformas digitales.

“Estoy fluyendo. Ahora mismo estoy enfocada en el disco porque me toma mucho tiempo y mientras se pueda dar algo entre medio, pues sí, pero ahora mismo tengo muchas ganas de meterme cada vez más de lleno en el disco. Me gusta estar enfocada”, concluyó la voz de “Extraña de querer”.