20 días antes de morir, me llamó Pau Donés: “Me quedan muy poquitos días de vida y quiero pasarlos en mi casa de la Vall d'Aran. Me gustaría que subieses y pudiésemos grabar una charla”. El resultado es este docu. Y nos hace mucha ilusión estrenarlo en el @festivalmalaga 26Agosto2020