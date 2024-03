La rapera Lizzo aparentemente renuncia a la música: “Me estoy cansando de aguantar que me arrastren todos en mi vida y en el internet”

“Me estoy cansando de aguantar que me arrastren todos en mi vida y en el internet. Todo lo que quiero es hacer música y hacer feliz a la gente y ayudar a que el mundo sea un poco mejor de como lo encontré. Pero estoy empezando a sentir que el mundo no me quiere en él”, escribió la rapera, cuyo nombre de pila es Melissa Viviane Jefferson.

“Constantemente me enfrento a mentiras que se dicen sobre mí para conseguir pauta y ‘views’... siendo el blanco de la broma cada vez por mi apariencia... mi carácter es criticado por personas que no me conocen y le faltan el respeto a mi nombre. No me apunte para esta mierda. Renuncio”, finaliza su publicación.