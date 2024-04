Acosadora real de “Baby Reindeer” advierte que demandará al creador de la serie: “Soy la víctima”

Si bien, el diario británico decidió no dar el nombre de esta mujer, sí aseguraron que tiene muchas similitudes con el personaje de Martha, como la edad y que ambas estudiaron derecho; pero, en el tema físico, es ella quien niega el parecido.

“Se parece un poco a mí después de que subí cuatro kilos durante el encierro (por la pandemia), pero en realidad no soy poco atractiva” , agregó.

“Martha” también acusa a Gadd de tener el “síndrome del personaje principal” y de haberla expuesto deliberadamente al escrutinio público: “Él siempre piensa que está en el centro de las cosas . Yo no estoy escribiendo programas sobre él ni promocionándolos en los medios, ¿verdad? Si quisiera que yo fuera anónima, podría haberlo hecho. Gadd debería dejarme en paz”, finalizó.

“La gente que amo, con la que he trabajado y admiro está injustamente atrapada en la especulación. Por favor, no especulen sobre quiénes podrían ser las personas de la vida real. Ese no es el objetivo de nuestro programa”, escribió en sus historias de Instagram.