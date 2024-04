La escalofriante historia real detrás de “Baby Reindeer”, de Netflix

Un caso de la vida real

En palabras del propio Gadd durante el evento anual de Netflix, Tudum: “Creo que la vida es una comedia dramática. En algunos de los lugares más oscuros en los que he estado, de alguna manera he encontrado risas. Y algunos de los lugares más divertidos en los que he estado, incluidos los ‘backstage’ de clubes de comedia con otros comediantes, también pueden ser los lugares más deprimentes. Siempre pienso que la vida es una mezcla de luces y sombras. Así que quería que ‘Baby Reindeer’ fuera una mezcla de ambos”.