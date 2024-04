“Hell’s Kitchen” y “Stereophonic” lideran las nominaciones a los premios Tony 2024

Importantes actuaciones

En términos de los premios individuales, Rachel McAdams , que hizo su debut en Broadway en “Mary Jane” , obtuvo una nominación a mejor actriz en una obra de teatro, mientras que la estrella de “Succession”, Jeremy Strong , obtuvo su primera nominación por una reposición de “An Enemy of the People” . Por otro lado, Jessica Lange en “Mother Play”, Sarah Paulson en “Appropriate” y Amy Ryan , quien intervino en el último minuto para una reposición de “Doubt”, también obtuvieron nominaciones en la categoría de mejor actriz en una obra de teatro.

Igualmente, la estrella de “The Big Bang Theory”, Jim Parsons , obtuvo una nominación por “Mother Play”, y Daniel Radcliffe en su quinto espectáculo de Broadway, una reposición de “Merrily We Roll Along” de Stephen Sondheim, obtuvo su primera nominación.

Además, Redmayne en su segundo espectáculo en Broadway obtuvo el reconocimiento en la categor de mejor actor principal en un musical, al igual que Brian d’Arcy James por “Days of Wine and Roses”, Brody Grant por “The Outsiders”, Jonathan Groff por “Merrily We Roll Along” y Dorian Harewood, de 73 años, por “The Notebook”. Harewood, en su primer espectáculo de Broadway en 46 años, consiguió su primera nominación al Tony.