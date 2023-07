Un desfile de estrellas que incluyó a figuras como Shakira, Camila Cabello, Wisin, Farruko, Camilo y Paulina Rubio resaltó durante la vigésima edición de Premios Juventud, que bajo el lema “Exprésate a tu manera”, se realizó la noche del jueves por segundo año consecutivo en el Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot.

La vigésima edición del evento, dirigido a premiar lo mejor de la industria del espectáculo y de la música de habla hispana, inició a las 8:00 de la noche, luego de la presencia de celebridades por la alfombra roja luciendo sus mejores galas.

El reconocido intérprete Daddy Yankee tuvo a su cargo en la fiesta musical anunciar la primera intervención, que representó un homenaje al género urbano. El segmento incluyó un medley de viejos éxitos del reguetón con pioneros como Ángel y Khriz, RKM y Ken-Y, Alexis y Fido, Zion y Lennox, De La Ghetto, Chencho Corleone, Wisin, el productor Luny Tunes y DJ Playero, y exponentes de la nueva generación como RaiNao, Omar Courtz, Chesca y Khea.

PUBLICIDAD

La actriz y presentadora mexicana Alejandra Espinoza repitió como anfitriona de la premiación, rol que compartió con su compatriota Ángela Aguilar, la puertorriqueña Dayanara Torres y el brasileño Marcus Ornellas en la ceremonia de Univision que, en Puerto Rico, fue transmitida en vivo a través de TeleOnce.

Los nominados en 44 categorías sumaron poco más de 200. Esta edición estrenó 15 basándose en las tendencias recientes en la música, incluyendo: “Mejor canción para mi ex”, “Mejor Urban Track”, “Mejor mezcla urbana”, “Mejor canción dembow”, “Mejor canción trap”, “La mezcla pop del año”, “Mejor colaboración pop/urbano” y “Mejor álbum tropical”, entre otras.

/

El primer premio de la noche, en la categoría “Mejor álbum pop”, fue anunciado por Kenia Os y Boza, y recayó en el dúo Ha*Ash, compuesto por las hermanas Hanna Nicole y Ashley Grace, por la producción discográfica “Haashtag”.

La cantautora colombiana Shakira se alzó como la artista más premiada, con ocho galardones que incluyeron “Mejor canción pop / urbano” (por “Shakira - BZRP: Music Sessions #53″), “Mejor canción para mi ex”, “Mejor artista femenina” y “Mejor Urban Track”. La presencia de la famosa intérprete, quien estuvo acompañada de sus hijos Milan y Sasha, fue una de las más aplaudidas. “Muchísimas gracias. No saben lo feliz que estoy de volver a la isla, esta isla que adoro, encontrarme con todos ustedes y recibir todo esto”, dijo emocionada al subir por primera vez al escenario. “Cada día ustedes me inspiran a superarme y a no rendirme”, prosiguió. “Cuando tuve dudas sobre mí misma, ustedes quisieron volver a creer en mí. Cuando me sentí frágil, me llenaron de fuerzas. Cuando me sentí sola, me acompañaron, me protegieron, me mostaron su lealtad, celebran conmigo mis alegrías y me acompañan en todas mis luchas, y por ustedes quiero ser mejor músico, mejor artista y, si se puede, ser mejor persona”, agregó, y expresó enfática que “debería haber un premio para los fans”.

PUBLICIDAD

Shakira, quien desde 2022 celebra uno de sus mejores momentos en la música, también recibió el reconocimiento “Agente de cambio” por su labor filantrópica a través de su Fundación Pies Descalzos, organización que asiste comunidades vulnerables en Colombia. “Quiero que mis hijos entiendan que para ser un agente de cambio no hay que ser una estrella de pop femenina, no hay que tener una fundación, no hay que ser político, ni siquiera ocupar un lugar de poder, ni ser famoso, ni rico. Para ser agente de cambio solo hay que diferenciar lo que está bien de lo que está mal. Solo hay que creer que sí es posible cambiar las cosas, y no dejar que nadie te diga lo contrario. Eso es poder, y ustedes la juventud tienen ese poder”.

/

Como de costumbre, la integración de diversos géneros musicales para apostar a la diversidad de ritmos marcó la línea de las presentaciones, que contó con música regional mexicano, reguetón, fusiones electrónicas y salsa, entre otras. Farruko asomó para interpretar un medley de “Esta vida” y “Pasajero”, letras que siguieron a su propósito de invitar a la reflexión tras su trasformación musical. El cantautor venezolano Moly y la reconocida banda estadounidense de rock alternativo Hoobastank presentaron “The Reason (Latin Version)” en ritmo tropical. La actriz y cantante mexicana Danna Paola estuvo a cargo del medley de “Trago” y “Sugar mami”.

Chiquis, hija de la fallecida cantante Jenny Rivera, realizó un performance en el escenario al aire libre con la rapera Snow Tha Product para el tema “Ni muerta”, y además, participó de un homenaje a su madre. Paulina Rubio, Toño Rosario y Los Hermanos Rosario, Jowell & Randy, Chencho Corleone, Camilo con Carín León, y el grupo Camila también realizaron números musicales.

PUBLICIDAD

CNCO, que el año pasado utilizó esta plataforma para anunciar su separación, presentó esta vez el tema “La última canción” como un cierre de su ciclo como agrupación.

Los mensajes dirigidos a crear conciencia sobre el respeto a la naturaleza, el amor propio y valores como la empatía y la perseverancia prevalecieron a lo largo de la ceremonia de premiación, que entregó el galardón “Agente de cambio” a diversas personas destacadas tanto del mundo del entretenimiento, como fuera de esta industria. Además de Shakira, la cantante Camila Cabello fue una de las homenajeadas por su activismo a favor del ambiente. Alejandra Espinoza recibió emocionada entre lágrimas el premio “Ídolo de la Juventud”.

El cierre del evento estuvo a cargo de las cantantes Sofía Reyes y Danna Paola con un medley de “Marte” y “TQUM”.