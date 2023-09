Con su seductora voz el cantante Michael Bublé hipnotizó a todo el público que se dio cita en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot para ser parte del “Higher World Tour 2023″.

Desde que cantó el primer tema, un cover del clásico popularizado por Anthony Newley “Feeling good” el canadiense tuvo varios encuentros íntimos con muchos de los presentes, haciendo de la velada una difícil de superar en su primera presentación en este recinto de espectáculos.

Por casi dos horas, su singular estilo que integra los géneros de pop, jazz, swing y R&B se adueñaron de la noche ofreciendo un sublime deleite musical.

Estos fueron los 7 momentos que Michael Bublé cautivó a su fanaticada puertorriqueña:

1. Puso en práctica su español

Luego de cantar uno de sus populares éxitos “I just haven’t met you jet”, el carismático artista se dirigió en el idioma español al público boricua.

PUBLICIDAD

“¿Qué pasa San Juan?”, preguntó eufórico. “Chicos, chicas, buenas noches. Soy Miguel Burbujas y estoy muy contento de estar con ustedes esta noche”, bromeó sobre la traducción literal de su nombre.

2. “L-0-V-E”

Con un público visiblemente repleto de parejas derrochando amor por todo el Choliseo, el artista comenzó a deletrear la palabra “Love” para comenzar a entonar el cover de Nat King Cole, acompañado del cántico de su fanaticada.

“In three hours you will go home and make blú babies”, bromeó.

3. Su relación con el público

Como si estuviera entre amigos, así se percibió la buena vibra que tuvo el artista con sus fans, sin importar el género ni la edad. Uno de esos momentos lo fue cuando Francisco, un espectador, le lanzó una toalla a la voz de “It’s a beautiful day”, gesto que agradeció al lograr limpiarse el sudor de la noche que apenas comenzaba. “Gracias Francisco”.

Otro momento lo vivió Vicente, un pequeño de 8 años que logró capturar la atención del cantante, llevándose consigo un intercambio de palabras con Michael Bublé sentados juntos en la tarima y un selfie que perdurará para siempre.

4. Tarareo un clásico de Navidad

No es nada nuevo que el nombre Michael Bublé sea asociado a la música clásica que acapara los playlist de las tiendas por departamento durante la temporada navideña.

En una de sus múltiples conversaciones con sus seguidores, el cantante entonó una pequeña estrofa del tema “It’s beginning to look a lot like christmas”. Esto provocó gritos eufóricos del público, sin embargo, muchos se quedaron con las ganas de escucharla en vivo.

PUBLICIDAD

5. Su afinidad con los latinos

Desde hace más de 12 años, Bublé es testigo del famoso “calor” en la sangre latina, pues su esposa y madre de sus cuatro hijos, la actriz Luisana Lopilato, es argentina.

“You think u can handle because you have latin blood but you can’t handle this, it’s too sexy. Es mi culpa por ser muy sexy”, expresó como preámbulo a temas de su más reciente álbum “Higher” galardonado como el ‘’Mejor Álbum de Pop Tradicional’' en los Premios Grammy, celebrados este año en Los Ángeles, California.

6. “Smile” solo con un piano

Otro deleite musical se vivió cuando sentado y acompañado solamente del pianista, Michae Bublé entonó el cover de “Smile” de Charlie Chaplin.

7. Medley en honor a Elvis Presley

Finalizando la noche, los populares temas “Trouble”, “Burning love” y “Falling in love” formaron parte del popurrí como tributo al “Rey del rock and roll”, el cantante estadounidense Elvis Presley.

La gira de Michael Bublé comenzó en Estados Unidos y Canadá, y culminará en América Latina con Ciudad de México como su último destino.