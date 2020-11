Con un mensaje de igualdad, comprensión y el deseo de salir adelante, Laura Pausini regresa a la escena musical siguiendo los pasos de la actriz Sophia Loren, a quien le da voz en el tema musical de la película “The life Ahead”.

“Lo que canto son las palabras de Sophia, para mí es un honor ser su voz y que pueda decir esas cosas. Personalmente creo que la película une todas las cosas que estoy tratando de enseñar a mi hija, que son los valores más importantes, es una película que habla de empatía, de fraternidad, de comprensión, de dejar a los otros ser únicos y entonces comprender que es eso, no tener miedo de ser diferentes, yo amo las diferencias, y yo eso le trato de enseñar a mi hija”, comenta la cantante.

La compositora expresa que no entiende por qué existen las indiferencias y la discriminación, al contrario, debería de haber una unión, en donde aprendan los unos de los otros y se abracen esas diferencias que nos hacen únicos.

PUBLICIDAD

“En todo el mundo somos todos mezclados, somos tantos de todos los colores, de muchas ideas políticas y si no nos ayudamos, no tiene sentido que existan las razas, que existan las ideas diferentes, los sexos diferentes, entonces para qué vivimos, ¿para juzgar a los otros y no ayudarlos?, eso no es vivir”, aseguró.

“Podemos cambiar la vida que teníamos, con gestos concretos, con palabras, caricias, apapachos, que nos pueden enseñar por qué estamos vivos, y en el transcurso de los años eso lo comprendo más, me había ya servido mucho que viajo siempre y que encuentro personas diferentes desde que tengo 18 años”, comentó.

La canción que se desprende de la película que estará disponible en Netflix desde el 13 de noviembre, lleva por nombre “Io si” y de acuerdo con Laura, ha sido una experiencia que la llenó de mucha alegría y esperanza, después de haber a travesado como muchos italianos, momentos difíciles durante esta pandemia.

“Sophia es un icono del cine mundial, para nosotros los italianos siempre queremos decir su nombre, en Italia son pocas las que han tenido una carrera internacional. Incluso en Italia las personas que no siguen su trabajo o no la conocen, escuchan su nombre y sonríen de orgullo y eso significa que esta persona ha hecho un trabajo muy respetuoso, para los humanos, la tierra y eso es muy raro, el poder encontrar personas así”, señala.

Entre nervios y casi un infartó de la emoción, fue como conoció a la actriz italiana que, explica la cantautora, fue una experiencia inolvidable, especialmente porque a pesar de ser muy famosa, es muy humilde y cariñosa.

PUBLICIDAD

“Yo la conocí en el 2003 y éramos invitadas las dos en una fiesta exclusiva en Hollywood organizada por Giorgio Armani, que en aquél momento nos vestía a las dos, yo estaba grabando mi disco en aquel entonces, entonces entro a la fiesta y veo estos personajes y me puse súper nerviosa, casi estaba con taquicardia cuando la vi, yo me avergonzaba cuando le hablé, pero ella empezó a hablar como si fuéramos amigas desde siempre, es muy maternal, es también muy protectora cuando te ve frágil, tímido”, recuerda.

“Después la encontré en Ginebra, Suiza, donde ella vive, porque hicimos con Phil Collins un concierto benéfico para su fundación y ella es muy amiga de él, y como llegue tres horas antes, nos sentamos ella y yo solas en el teatro vacío, yo le dije era un periodo muy particular de mi vida, porque hacía años que quería tener un hijo y no llegaba, estaba triste y ella empezó a charlar conmigo, salí de ahí y casi estaba embarazada (risas) porque me cambió la perspectiva, es realmente una ¡señorona! porque te deja una huella, y si no tienes la suerte de encontrártela en vivo, la deja también a través de su trabajo, que es su pasión y que es el reflejo de su personalidad”, finalizó.