En un año donde la pandemia del COVID-19 llevó a repensar muchos aspectos del quehacer cotidiano, la música nos permitió la elaboración de interesantes propuestas desde la industria discográfica. El momento de encierro brindó tiempo para pensar y desarrollar excelentes proyectos. Vimos el dominio de las producciones independientes, la transición del físico a lo digital, la fuerte presencia boricua desde la diáspora; y hasta el regreso al vinilo.

Tras un minucioso escrutinio que incluye análisis de interpretación, ejecución musical, labor técnica, concepto y empaque, la Fundación Nacional para la Cultura Popular presenta la selección de las 20 producciones más sobresalientes de 2021:

1. La Última Gira – Orquesta El Macabeo

El inmortal Daniel Santos es la figura que inspira la exitosa película del cineasta boricua Douglas Sánchez. En ella, la banda sonora es cual personaje que entreteje historias del Inquieto Anacobero. La recreación musical aquí es de excelencia sin descansar en calcos. De esta forma, el actor y cantante Éktor Rivera rememora los matices interpretativos de la figura central mientras la Orquesta brilla en su ejecución recreando una época de nostalgia sonora. Juntos, logran un trabajo digno y de respeto que complementa innegablemente una exitosa producción cinematográfica.

2. Amor y punto - Manolo Ramos

La evolución del cantautor boricua logra aquí lo más excelso de la balada en 2021. En una producción brillante, donde no hay cabos sueltos, Manolo prueba sus quilates con buenas letras y excelentes arreglos musicales. Mucho tiene que ver la mano del productor puertorriqueño Marcos Sánchez quien anteriormente hizo lo propio con Kany García, Víctor Manuelle y Favela. Más en esta ocasión “Amor y punto” lo llevó a una nominación al Grammy como productor de la grabación.

3. Sigo entre amigos - Luis Perico Ortiz

Veteranía que cuenta y decenas de producciones para probarla. He aquí un regreso al exitoso “Entre amigos” de antaño para lograr una propuesta encomiable. Con salsa de la buena, bien afincá y con arreglos de primera, el maestro Ortiz recluta un grupo de voces ejemplar en esta vuelta. Tony Vega, Milly Quezada, Johnny Rivera y Gerardo Rivas abren la rumba en la que sobresale Henry Santiago en “Tres grandes amigos”. Para no olvidar el alcance musical del maestro Ortiz, aquí se suman Yturvides Vilchez y una descarga de cierre con Charlie Sepúlveda, Néstor Torres y Antonio Luis Orta en homenaje a la amistad.

4. El arte del bolero- Miguel Zenón y Luis Perdomo

El saxofonista Miguel Zenón añade aquí otra obra maestra a su producción discográfica, esta vez junto al pianista venezolano Luis Perdomo. Grabado en vivo en el Jazz Gallery en Nueva York el binomio logra memorables interpretaciones de clásicos como el bolero “Como fue”, “Alma Adentro” de Sylvia Rexach - grabada por el cuarteto de Zenón en 2012 -, “Ese hastío”, “La vida es un sueño” de Arsenio Rodríguez, “Juguete” de Bobby Capó y “Que te pedí” tema recordado en la voz de La Lupe. La producción digital es un acierto que sus seguidores agradecerían tener en versión física. Pero aún así, se ha anotado una nominación al Grammy reafirmando la trascendencia de sus propuestas desde el marco sonoro del Caribe.

5. Pa’l Combo es lo que hay -Olga Tañón

Si de reinventar fórmulas se trata este año, la Mujer de Fuego está a la cabeza con esta interesante propuesta. Convertir un puñado de éxitos salseros de Los Mulatos del Sabor en fogosos merengues es una iniciativa genial de Tañón para su repertorio. Olga brilla aquí con “Brujería” y “Arroz con habichuelas”, pero está en su salsa al son de “Jala Jala” y “No hay cama pa’ tanta gente”. Escuchar probados éxitos bajo una fórmula diferente es un difícil reto. Pero la intérprete va más allá de las expectativas con un homenaje sincero que debe haber complacido hasta el mismísimo don Rafael Ithier.

6. Joyas del nuestro folklor vol. 1 - Eduardo Villanueva y Yezenia Cruz

7. The South Bronx Story - Carlos Henríquez

El bajista y compositor Carlos Henriquez utilizó muy bien la conexión de sus raíces boricuas en este trabajo ejemplar. Utilizando el jazz y pinceladas de salsa como lenguaje, plasmó sus vivencias en la Gran Manzana de forma creativa y original. Un coquí que nació y creció en el Bronx y utiliza la música para narrar vivencias y su bagaje cultural. La tercera entrega como líder, acierta con sabrosura lo aprendido junto a leyendas como Eddie Palmieri, Tito Puente y colaboración por muchos años, junto a Wynton Marsalis y la Jazz at Lincoln Center Orchestra.

8. De trulla con El Combo - El Gran Combo

El Gran Combo de Puerto Rico y Rafael Ithier brilló esta Navidad con una producción sabrosa y bailable al estilo de la aclamada institución salsera. Luego de no grabar un disco navideño desde 1985, los Mulatos del Sabor presentan 10 temas con la esencia que los caracteriza. Las voces de Jerry Rivas, Anthony García y Joselito Hernández se unen al sonido único y rítmico de los metales. El corte ‘No hay’, se escucha de manera contundente en la radio y las diversas plataformas musicales. Una producción discográfica que nutre de manera atinada la salsa navideña.

9. Ellas, mujeres en la música

Si resumir brevemente la presencia de la mujer en el pentagrama nacional es encomienda difícil, he aquí una ventana que permite un asomo general. La producción cuenta con una representación de las siempre divas Lucecita Benítez, Nydia Caro y Yolandita Monge. ¡Tres ganadoras de festivales que han trascendido en el tiempo! Pero la fórmula va más allá lanzando redes a la generación que se levanta. A tono con los tiempos aparecen, entre otras, iLe, Chabela, Isel Rodríguez, Didi Romero… Y la fórmula logra su efecto. Ante un cambio generacional, donde hay espacio hasta para Villano Antillano, el recuerdo del ayer está presente en nuevas voces. Y ante todas, “Mujer divina” en voz de Cheryl, es mágica descripción de lo que está por venir.

10. Crónicas - Franchico Benítez

Recorrer los últimos años de nuestra vida colectiva es tarea seria para un cantautor que se siente comprometido con su pueblo. Ante el cuadro difícil generado por los huracanes Irma y María, pasando el revolucionario verano de 2019, enfrentando más tarde el terremoto y la pandemia que azotó al mundo, el artista le pone voz al sentir colectivo y lo convierte en canciones. Como tal queda entonces plasmado la voz de un pueblo en un documento para la posteridad. Mensaje sonoro que más allá de ser crónica, invita a la reflexión.

11. This is Latin Jazz - Charlie Sepúlveda & The Turnaround

Grabada en vivo el 7 de febrero de 2020 semanas antes del cierre mundial por la pandemia causada por el COVID, esta es una producción de importancia histórica para el jazz boricua. Con el Dizzy’s Club en el Lincoln Center como plataforma de grabación, su excelencia se enmarca con la ejecución ejemplar del trompetista y su grupo. A ellos se une un puñado de invitados de lujo entre los que se encuentran, entre otros, el saxofonista Miguel Zenón en “Frenesí”, el flautista Néstor Torres en “Peer Magic” y la cantante Natalia Mercado con el clásico “Alfonsina y el mar”.

12. Nuestra piel - Manny Trinidad

El cuatrista y guitarrista Manny Trinidad presenta un disco donde rinde tributo a su tierra. Con el cuatro puertorriqueño como protagonista, Trinidad elabora un proyecto personal que fluyó de manera orgánica. Piezas de su autoría brindan loas al folklor nacional, donde funde la bomba, plena, salsa y sonidos criollos de tierra adentro, con su particular estilo. Una producción que llegó en su momento, bordada con pasión y calidad.

13. Satellites, Drones and Planes - Raymond Torres-Santos

Sublime, creativa y cautivadora, así se describe la propuesta musical del pianista, compositor, arreglista y director de orquesta, Dr. Raymond Torres-Santos, donde su riqueza heterogénea musical, brinda una gama de opciones para su arte. El compositor y pianista accede a una retrospección de su obra, la hace vigente y la refresca con trabajos nuevos y modernos. El lustre y estilo que lo caracteriza, logra que surque magistralmente entre lo moderno, cinematográfico y abstracto. Un banquete clásico que se apega a otras vertientes.

14. Obra maestra - Wilkins

El eterno enamorado Wilkins legó una producción discográfica que surgió de arduo trabajo, mucho tiempo de dedicación, y de no dejarse llevar por lo que dicta el mercado. Un disco que trabajó intensamente con sentimiento y corazón. Proyecto en el que su musa fluye libre con letras acertadas y la colaboración de su amigo, director musical y arreglista, José ‘El Profesor’ Gómez. He aquí un proyecto en el que el cantautor prueba su vigencia en el pentagrama contemporáneo.

15. Calle Linda 3 - Pirulo y la Tribu

Esta es una nueva propuesta de Pirulo cuyo éxito radica en su genuinidad. Rítmico de principio a fin, esta nueva visita a la Calle Linda es sabrosona y contagiosa. 17 temas forman una descarga a son de rumba y plena ante la que su exponente pasa “volando bajito” para cantarle a todos… incluyendo a “los envidiosos”. Con invitados como Tito El Bambino y Gilberto Santa Rosa “el disco nuevo” formó el rumbón. Y fiel a sus principios en tono campechano nos recuerda: “No es cantar por cantar: es ponerle el corazón”'.

16. Introspección - Christopher Matthew

El guitarrista clásico Christopher Matthew marca su debut discográfico con un exquisito repertorio, ejemplo de su sensibilidad musical y amplio talento. Esta sorpresa que despierta los sentidos es muestra fehaciente de su madurez y buen gusto. Un viaje maravilloso que recorre el sendero clásico contemporáneo con frescura y agilidad. De esta forma ‘Introspección’ presenta una minuciosa mirada interna de sus pensamientos y sentimientos.

17. Afrorriqueña - Fabiola Méndez

La primera cuatrista puertorriqueña en graduarse de Berklee rinde homenaje a sus raíces con una grabación exquisita. Las letras de figuras como Angelamaría Dávila, junto a las de Yara Liceaga y Carmen Colón Pellot llegan al pentagrama en piezas musicales compuestas por Fabiola. Del mismo modo la joven cagueña cuenta con cuatro temas de su propia inspiración donde se destaca “Bomba pa’ la diáspora” y el subime “Flor de agua”.

18. - Manuel G. Tavárez: Danzas para piano vol.1 - Emanuel Olivieri

Manjar para los amantes del piano como instrumento musical y la danza puertorriqueña. Recoge 16 piezas de las cuales 15 son obras inéditas, interpretadas por el propio maestro Luis A. Olivieri y los estudiantes del Conservatorio de Música: Bryan Ojeda, Rafael Rodríguez, Sergio Cordero y Tatiana Vélez. La producción rescata el repertorio de Tavárez probando la calidad de los estudiantes, así como el equipo técnico del Conservatorio de Música de Puerto Rico.

19. Fiestas de trovadores - Decimanía

La producción discográfica número 13 del colectivo de trova jíbara, obsequia a los amantes de la música de tierra adentro con ricas controversias, cargada de pizcas de humor y mensajes navideños. Ofrenda maravillosa, que al ritmo de seises y aguinaldos, recoge la esencia de la época y la tradición. Trovadores como Omar Santiago, Roberto Silva, Luis Daniel Colón, Leanny Adorno y Marilyn Cruz, bajo la dirección musical y arreglos de Christian Nieves logran una producción coherente. Fiesta y alegría brillan de principio a fin en el banquete jíbaro.

20. Alegría y tradición - Los Cantores de San Juan

Cinco décadas de existencia es tiempo valioso cuando de un grupo musical se trata. El proyecto que Ernesto Vicente Carattini pensó que sería breve tras su lanzamiento inicial, ha trascendido el tiempo más allá de su propia existencia. Y con la llegada del siglo XXI los Cantores han crecido en repertorio e interpretación. Ciertamente en ellos hay empeño en proyección. Pero la fuerza esencial – que es la música - sigue evolucionando con temas que van a la verdadera esencia de la Navidad.