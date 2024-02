Los Cafres llegarán a Arecibo para un viaje nostálgico a través de décadas de música que ha dejado huella

View this post on Instagram

“El repertorio para esta presentación particular, los clásicos van a estar, eso seguro. Imaginamos que la gente que van a ver a Los Cafres, ahí en una playa y demás, quieren escuchar las canciones un poco que los acompañaron durante las décadas pasadas, y también alguna canción nueva, como para tener algo un poco más refrescante. No una canción 100% que no hayamos estrenado, pero sí del último trabajo”, resaltó el bajista, quien señaló que luego de Puerto Rico, les esperan presentaciones México y Estados Unidos.