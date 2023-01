Para la cantante puertorriqueña Lourdes Robles se avecina el mejor momento de alimentar su ser como artista, que es reencontrándose con ese público que la ha dado una carrera, que la ha seguido desde sus inicios y los admiradores que se han sumado en el trayecto.

A esa fanaticada la hará viajar en el tiempo, mientras complace las peticiones de aquellos temas que anhelan escuchar de su melodiosa voz, que no le cabe duda que los hará transportarse a momentos particulares e importantes de sus vidas, cual película en la memoria. Todo pasa, pero la música sigue latente.

“A veces es música que no está todo el tiempo accesible, por lo que hay hambre de poder tener esos momentos”, expresó la vocalista a El Nuevo Día, como preámbulo del espectáculo que ofrecerá en el Centro de Bellas Artes de Santurce, el próximo 10 de febrero.

“Es bien interesante porque siempre llega un público nuevo, una generación que tiene curiosidad de saber y que le interesa o le gusta. Y, por otro lado, pues es una oportunidad también para no saturarse de lo mismo. Se ha convertido en algo refrescante volver a escuchar cierta música y se está viendo porque la línea de conciertos que ha habido recientemente en Puerto Rico en otros géneros ha tenido un respaldo tremendo”, agregó.

El amor será el plato fuerte, como ha sido característico en la carrera de Lourdes, quien quiso titular la velada “Todo por amor”, para encerrar diversos elementos del amor que quiere compartir con el público y que a la misma vez unifican su trabajo, según explica.

“Le puse ese título porque fíjate que uno en la vida siempre hay un amor por algo o por alguien y ese, ese es tu motor. Eso es lo que te empuja a querer ser mejor, a dar lo mejor de ti, y en ese darse también te equivocas y también te hieren, ya sea en un ambiente de trabajo, en las relaciones familiares, en las relaciones de amor, de pareja… Pero se hace todo por amor”, indicó la cantante, compositora y actriz.

En los últimos años, la intérprete de “Abrázame fuerte” se ha mantenido visitando su isla para presentarse en concierto y asegura que siempre ha recibido mucho entusiasmo en ese espacio idóneo para cantar juntos, en el que gusta de cuidar de los elementos visuales, así como del vestuario.

“Mi enfoque es no defraudarlos en términos de mi presentación, de lo que puedo hacer en términos artísticos como cantante, de poder llegar a la fibra del corazón, entregarlo todo y que, musicalmente hablando, esté al nivel de lo que se espera. Siempre he sido una artista que ha incursionado en otros géneros como la comedia y la actuación, y he hecho un poco de todo en el ambiente artístico. Pero, últimamente, siempre que hago una presentación, no sé por qué, en esta sala se crea una atmósfera y un ambiente donde se convierte en algo más interactivo”, explicó.

De acuerdo con la artista, cuya carrera inició al principio de la década de 1980, para armar el repertorio se dio a la tarea de preguntarles a sus fanáticos a través de sus redes sociales cuáles temas gustarían escuchar. De ese modo, complacerá a muchas personas que se den cita y logrará un espectáculo más directo e interactivo, para el que volverá a contar con el apoyo en el vestuario de los diseñadores Carlos Alberto, Fernando Gantier y Elisamuel Berríos. Además, contará con las coreografías de Carlitos Hernández y la dirección musical va a estar a cargo del pianista Ángel David Matos, quien la ha dirigido en los últimos espectáculos en Puerto Rico.

Velada especial con sus hijos

Sin embargo, para esa noche especial que planifica, adelanta que tendrá como ingrediente importante el que sus dos hijos Carlos Andrés y Génesis le acompañarán en el escenario por primera vez en Puerto Rico. Él es baterista profesional y director musical, y ella, aunque es una profesional de las relaciones públicas, publicidad y mercadeo en una firma en Nueva York, también goza de cantar y de hacer musicales.

Aunque Carlos Andrés, le ha dirigido muchos de sus shows en Estados Unidos, en el Centro de Bellas Artes será parte de la banda en vivo que se presente, y Génesis estará presente como corista, por lo que el público presente podrá ser testigo de sus lazos emocionales.

Lourdes Robles junto a sus hijos, Génesis, quien hace coros; y Carlos Andrés, baterista y director musical. (Suministrada)

“Voy a tener también un momento dentro del show, donde voy a compartir un poco esa faceta mía, de mis hijos y de mí. Ellos trabajan conmigo cuando pueden y yo aprovecho porque es algo bien bonito. Además de que son buenos, son gente que lo que hacen, lo hacen bien. ¿Y por qué no disfrutar de eso? Todos somos profesionales, por lo que a la hora de hacer un show realmente estamos más concentrados en que las cosas se vean como deben ser. En ese momento está la parte profesional, pero una vez ya hacemos el trabajo, hay una satisfacción especial porque obviamente hay unos lazos que van más allá de cualquier línea profesional, hay un lazo emocional muy fuerte”, destacó la artista mientras resalta que siendo cantante y madre de dos, logró hacer malabares para ser ese eje e imagen central de sus hijos, gracias a la ayuda de su mamá y de su familia.

“Gracias a Dios pude ser esa figura de madre en la vida de ellos. Esta es una parte que para una artista y cantante femenina es bien difícil, de mantenerse como esa figura maternal. Hacía tantas maromas para asegurarme de que eso fuera así y me da gusto saber que ahora que son adultos son bien unidos entre ellos, son unidos a mí y participo de sus vidas. Tenemos una buena relación de madre e hijos. Son gente centrada y no son de tener conflictos serios ni nada de esas cosas, lo que para mí es una bendición”, añadió.

Sin descartar grabar música nueva ni trabajar en musicales

La cantante resalta que grabar una producción musical es una inversión grande y que el nivel de exposición en la industria ha cambiado, por eso se ha mantenido un poco más tímida en lo que se refiere a hacer algún tipo de grabación nueva. No obstante, a raíz de la serie de conciertos que ha realizado en los últimos años, se ha dado cuenta del deseo de escuchar el tipo de música que ella hace, por lo que se está preparando para hacer algún lanzamiento.

La polifacética artista, también es recordada por sus diversas actuaciones en el teatro musical, entre ellas su interpretación como la exprimera dama argentina Eva Perón en “Evita”, como parte del Teatro Repertorio de la Universidad de Puerto Rico a finales del 2011, así como protagonizó “The Sound of Music” en el 2015, y realizó uno de los personajes de “Into the Woods” en el 2013.

Ante el auge por los pasados años de musicales en Puerto Rico, llegó a recibir llamada para que incursionara en uno de estos, pero una situación de salud lo impidió en ese momento. No obstante, asegura que siempre se mantiene abierta a cualquier tipo de posibilidad en las artes, que tanto le apasionan.

“Soy el tipo de persona que selecciono lo que hago. Pero cuando existe la oportunidad me lanzo, pues me gusta adentrarme en diferentes áreas porque me hace crecer como profesional, y porque también lo disfruto”, recalcó.