Hay temas musicales dedicados al amor que al escucharlos te transportan en tiempo y espacio, como lo fue particularmente la década de 1990, donde las baladas sonaban una y otra vez a través de las ondas radiales.

Para revivir algunos éxitos que marcaron esa época, se juntarán por primera vez los dos cantautores Luis Ángel y Lourdes Robles sobre el escenario del Centro de Bellas Artes de Santurce el próximo 10 de octubre, donde aseguran que con el intercambio de energía con el público los remontarán a esas vivencias con las que han identificado esas canciones.

“Estoy bastante nervioso, llevo un año y ocho meses sin cantar. Ir después de tanto tiempo a debutar a Bellas Artes es como ir al Madison Square Garden. La responsabilidad es mucha, pero me siento muy feliz compartir con Lourdes. Somos de la misma época y ella es una gran artista”, indicó el cantante argentino Luis Ángel, quien lleva residiendo hace más de 20 años en Los Ángeles, y será quien cante en la primera parte del concierto, titulado “Baladas de tu generación”.

Para la cantante y compositora puertorriqueña Lourdes Robles, quien se ha mantenido activa en las artes, este concierto representa su regreso a los escenarios luego de la pausa obligatoria en el mundo de los espectáculos a causa de la pandemia, lo que la mantiene con mucha ilusión y nerviosa.

“Va a ser interesante porque nunca he trabajado con Luis Ángel, a pesar de que nos conocemos hace muchos años, durante el tiempo que vivió en Puerto Rico. Teníamos manejadores relacionados, pero nunca trabajamos juntos en un escenario y hoy en día está bien de moda los conciertos donde se juntan artistas que no necesariamente son del mismo género o que a lo mejor lo son, pero que no han estado juntos sobre el escenario”, manifestó la también actriz.

La intérprete de temas como “Abrázame fuerte”, “Que Dios se apiade de mí”, “Qué lástima”, “Miedo” y “Todo me habla de ti” a pesar de que reconoce de que estamos ante un momento de grandes cambios en la música, reconoce que ha habido un espacio para seguir tocando diferentes géneros y que estos no mueran. Asimismo, señala que mucha gente extraña escuchar canciones donde el protagonista sea el amor, pues parecería que este ya no existe en muchas de las canciones que están de moda.

“No puedes limitar a un pueblo a un solo estilo de música, tenemos que tener apertura, es parte de nuestro desarrollo integral. Me da gusto que haya oportunidad de hacer conciertos como este en donde se sigue promoviendo un género que de alguna manera ha cambiado un poco, pero sigue siendo un género importante. Sí ha habido un cambio, en la manera de decir las cosas, pero eso es importante que suceda. Siempre el protagonista es el amor. Hoy en día hay muchas canciones en donde el amor no es protagonista, pero sí la pasión, el impulso, la sensación que te da el estar enamorado, pero no necesariamente se habla del sentimiento del amor y como te afecta en otros niveles. Esa parte sí la extraño”, manifestó Robles, quien junto a Luis Ángel estarán cantando a dúo algunos temas como parte de la velada.

“Un amor que termina así”, “Lluvia”, “Flor dormida”, “Tú me quemas”, “La única”, “Todo empezó”, “Fantasía herida”, “Tú me haces falta”, “Lo que son las cosas”, “Por qué te tengo que olvidar”, “Mi vida eres tú”, serán algunos de los éxitos que interpretará el cantante y compositor, que se encuentra celebrando sus 40 años de carrera artística, por lo que trabajó el proyecto hace un año “Luis Ángel Sinfónico”, en el que grabó 15 canciones con la Orquesta Sinfónica de Ecuador.

“Describo estas cuatro décadas como un regalo del cielo, de la vida, de Dios, un sueño que quise alcanzar y de alguna manera lo alcancé. No me convertí en un Luis Miguel, pero tampoco soy un desconocido total. He hecho Muchos proyectos bonitos, y le he escrito a mucha gente que me ha hecho el favor de grabar mis canciones. Me siento feliz, siento que mi sueño se cumplió o se está cumpliendo. Creo que se cumplió y le debo este sueño a los fans, yo solo no hubiese podido, se lo debo a ellos. Sin ellos mi sueño hubiese sido imposible”, recalcó el artista a la vez que reveló que está haciendo un pequeño salto al regional mexicano, con la grabación del tema “Mi vida eres tú”, que ya lanzó junto al video. A la vez aclaró que esto no significa que se vaya a apartar de la balada pop.

De igual modo, adelantó que está en proceso de producirle una canción en regional mexicano a uno de los intérpretes de salsa romántica más destacados de finales de los ochenta en Puerto Rico, Eddie Santiago, para quien escribió varios temas que fueron muy exitosos y con quien conserva una amistad a lo largo de estas décadas. Se trata de un proyecto con el que asegura que se encuentran muy entusiasmados.

Por otro lado, Lourdes Robles anticipa que el concierto que ofrecerán en conjunto será una velada emocionante, a la vez que resaltó la importancia de que el público apoye en la medida que pueda las producciones locales, para de ese modo garantizar que se siga creando y manifestando el arte.

“Será una conexión bien especial y diferente lo que se experimentará con el público que de alguna manera se identificó contigo, se identificó con esas canciones, que conecta contigo a un nivel profundo. Es una experiencia que nada más en la vida te lo da. Espero que me acompañen, yo por lo menos les prometo que van a sentir y a revivir, que vamos con toda la energía y el deseo de que será una noche especial”, indicó mientras aclaró que no será una ocasión para quedarse en el ayer.

“Todo esto es para mirar atrás, pero a la vez para seguir mirando hacia adelante. Vamos a hacer un concierto para revivir y para darnos cuenta de lo que vivimos, de adónde estoy ahora y mirar hacia dónde vamos”, aseguró Lourdes, quien se considera una artista, pues además de cantar también es actriz. Actualmente, tiene varios ofrecimientos sobre el tapete para trabajar algunos proyectos en la televisión que espera que se puedan concretar, pues para ella es importante continuar desarrollándose en diferentes áreas de las artes para sentirse completa.

Finalmente, Luis Ángel manifestó la felicidad que siente de regresar a Puerto Rico, páis que considera su casa, donde tiene muchísimos amigos y gratos recuerdos.

“Puerto Rico me dio cariño, me dio cobijo, me dio una relación muy linda con Ednita, con la cual tuvimos una hija preciosa que es Carolina. Me identifico con la isla mucho, era muy lindo vivr ahí. A veces las cosas cambian mientras vas caminando. Tengo muchas cosas que me unen a la isla, la calidez, la gente, la comida, salir por el Viejo San Juan, se extraña muchas cosas. Lo tengo como un recuerdo lindo en mi corazón. Fueron seis años en los que me hicieron sentir como uno de ustedes. Me abrieron el corazón para hacerme sentir muchas cosas”, concluyó.