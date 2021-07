Luego de varios años alejados de los escenarios de Puerto Rico, los cantautores Luis Ángel y Lourdes Robles, juntan sus voces en un concierto que rinde tributo a la balada romántica de la generación del 90, época en que este género dominaba las frecuencias radiales y las ventas de discos en la isla.

La presentación, que se realizará el 11 de septiembre en el Centro de Bellas Artes de Santurce, será una oportunidad para que ambos artistas interpreten los éxitos “que marcaron una época y fueron número uno en las emisoras radiales”, anuncia un comunicado de prensa, donde se destaca que “el público revivirá esa noche tan especial llena de recuerdos y grandes emociones junto a estos grandes de la balada”.

Luis Ángel, nacido en Argentina, lleva una larga trayectoria como compositor y cantante. Según la información, en los años 80 se convirtió en el autor más grabado por intérpretes del género de la salsa. Por ejemplo, la información destaca que el tema “Lluvia” se convirtió en la canción más vendida de la época. Entre los que han grabado las composiciones del artistas se menciona a José Feliciano, Luis Miguel, Ricky Martin, Pedro Fernández, Eddie Santiago, Jerry Rivera, Yuridia, Maria Conchita Alonso, Rudy la Scala, Olga Tañon, Valeria Lynch, Yuri, Tito Nieves y Lalo Rodríguez entre muchos otros artistas.

Luis Ángel, quien festeja 40 años de carrera artística con una gira de conciertos por Latinoamérica y Estados Unidos, estuvo casado con la famosa intérprete puertorriqueña Ednita Nazario, a quien le escribió varias composiciones con las que la cantante boricua alcanzó los primeros lugares de popularidad a nivel internacional. Entre ellas,”Lo que son las cosas”, “Como antes”, “Quiero que me hagas el amor” y “Tu sabes bien” entre muchas otras.

Por su parte, Lourdes Robles despuntó en su carrera como cantante en los años 90. Fue ganadora del disco de oro con el álbum “Imágenes” y como compositora también obtuvo premios. Entre sus éxitos musicales, según el comunicado, se destacan “Abrázame fuerte”, “Que Dios se apiade de mí”, “Lo amo”, “Todo me habla de ti”, “Pero me acuerdo de ti”, “Se me pasará” y “Que lástima” entre otros temas.

La cantante publicó en el 2010 el álbum “Es algo mas” disco reconocido como sobresaliente por la Fundación Nacional para la Cultura Popular de Puerto Rico. En el 2011 realizó teatro musical representando a Eva Perón en la obra “Evita” la cual se presentó en el teatro de la Universidad de Puerto Rico. Actualmente continúa su carrera y es consagrada como una de las artistas más importantes de la balada.

Los artistas realizarán una única presentación, donde el público podrá cantar y recordar cada uno de los temas de ambos. Los boletos están disponibles en la boletería del Centro de Bellas Artes de Santurce y Ticketera.