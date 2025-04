Luis Fonsi dedica emotivas palabras a Olga Tañón tras homenaje por trayectoria

Para ello, el intérprete de “Despacito” preparó un discurso cargado de cariño, respeto y admiración. No es para menos. Tañón es la madrina musical de Fonsi.

“Permítanme contarles algo que me pasó hace muchos años. Cuando yo comencé mi carrera tuve que tocar muchas puertas, pedir muchos favores. Iba con mi disquito debajo del brazo y con mi guitarra en el otro, soñando con algún día ser escuchado”, comenzó el puertorriqueño ataviado de negro.

El cantautor continuó: “Yo no salí de ningún grupo famoso, no tuve ese gran ‘hit’, no tenía una historia para contar, solo tenía ganas y fe”.