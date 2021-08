La última vez que el cantautor puertorriqueño Luis Fonsi se subió a un escenario para un concierto fue en febrero del 2020. Para entonces, la estela de compromisos que siguieron acumulándose tras el éxito de “Despacito” y sencillos como “Échame la culpa” y “Calypso” lo mantenían viajando de un lado a otro, sin pausa, procurando aprovechar cada oportunidad.

Tras la declaración de la pandemia en marzo del 2020 todo se paralizó, y, al igual que ocurrió a miles de ciudadanos, él, así como sus músicos, bailarines y todo el equipo se quedaron sin trabajo.

Si bien se enfrentó a la preocupación por la salud y la crisis mundial, la inestabilidad laboral que provocó la pandemia trajo consigo otras oportunidades: pasar más tiempo en casa con su familia, especialmente, con sus hijos Mikaela, de 9 años, y Rocco, de 4, con quienes nunca había estado tanto tiempo de corrido, así como disfrutar un poco más el mar que tanto le apasiona y valorar todavía más sus momentos en tarima.

PUBLICIDAD

“Esto ha sido un baño de humildad para todo el mundo. Yo siempre lo he dicho, yo soy una persona super familiar, soy una persona que siempre digo que los detallitos pequeños de la vida son los más importantes, pero ahora aún más uno se da cuenta que tener a tu familia cerca, y en mi caso la bendición de tener a dos hijos cerca, ellos me dieron la fuerza y me tranquilizaron, porque yo soy muy hiperactivo, y de repente que te cancelen una gira entera y tú ver que ese calendario poco a poco se va cancelando, te quedas como que con nada, hasta cierto punto, sin trabajo, y tú dices ahora qué voy a hacer”, expresó Fonsi en una conversación con el equipo de periodistas de la sección de Entretenimiento de El Nuevo Día.

En lo profesional, el intérprete de “Corazón en la maleta” se mantuvo en contacto con sus seguidores a través de redes sociales y con algunas presentaciones virtuales. Además, con la pausa obligada, se dio espacio para componer temas como “Girasoles”, una canción que lanzó en abril del 2020 con la que procuró dar esperanza en los días más duros del encierro con versos como “Te esperaré y cuando vuelvas con un beso aquí estaré”. También escribió una que otra balada que serán parte de su próximo disco, que espera lanzar en el primer o segundo trimestre del 2022 y, más reciente, trabajó “Bésame”, junto al cantante urbano puertorriqueño Myke Towers.

“No podemos tapar el cielo con la mano. Mucha gente se la ha pasado mal. Todavía hay mucha gente que no tiene trabajo, que han tenido que ajustar su vida, todos nos hemos tenido que ajustar, pero dentro de todo es bonito, porque han salido canciones que nunca hubiesen salido si hubiese estado en ese ritmo de locura (previo a la pandemia)”, comentó Fonsi.

PUBLICIDAD

Hoy, cuando se ve “un poquito de luz al final del túnel”, se prepara con mucho entusiasmo para regresar a los escenarios. Y, aunque hará presentaciones previas en Europa, serán sus conciertos en el Coliseo de Puerto Rico, los días 12 y 13 de febrero los que marcarán el inicio oficial de su gira, con la que espera recorrer países de América del Sur, así como España y Estados Unidos.

“Sé que va a ser una noche muy emocionante, porque es como un nuevo comienzo, como que empezar de nuevo con ese primer show”, anticipó.

Fonsi trabaja ya junto a su equipo en el concepto y los arreglos de esos conciertos, denominados “Noche Perfecta”. “Ya uno siente esa emoción y ya nos estamos preparando porque en realidad este show le da comienzo a la gira”, comentó.

Además, comenzó la selección de temas que interpretará, pues sabe que por la cercanía con San Valentín, a los conciertos aquí les impartirá más romanticismo.

“Es un fin de semana importante, fin de semana de San Valentín, de los enamorados. Yo siempre lo digo, sigo siendo un cantante romántico. Hago temas rítimicos, me encanta la fiesta, me encanta bailar, me encanta hacer fusiones con artistas de diferentes géneros, pero al final del día mi ADN y mi manera de componer, inclusive en los temas rítmicos, viene de un lugar muy romántico. Va a ser un poquito extra romántico este concierto porque tuvimos la suerte, la dicha, de conseguir esa fecha tan importante en el venue para mí más importante de Puerto Rico, que es el Choliseo”, adelantó, al tiempo que invitó a sus seguidores a conectarse a un Instagram Live el próximo domingo, 15 de agosto, a las 8:00 p.m. para que le compartan las canciones que quieren escuchar en sus conciertos.

PUBLICIDAD

Aunque el cantante, que actualmente trabaja en las grabaciones de La Voz España, reconoce que en estas semanas el aumento de casos de COVID-19 con la variante delta “dan mucho miedo”, confía que para esas fechas ya todo esté mejor y haya más personas vacunadas.

“Ojalá y se vacune el mundo entero, por mí, lo digo porque yo quiero regresar a la normalidad y quizás es egoísta de mi parte, pero yo necesito la gente, yo necesito el contacto con la gente, pero (vamos) día a día. Yo pienso que ya para este concierto, que es en febrero del año que viene, quisiera pensar que ya vamos a evolucionar un poquito más y quisiera pensar que ya vamos a poder abrazarnos de verdad, que yo creo que todos necesitamos un buen abrazo”, destacó.

Invitado sorpresa

Las expresiones de Fonsi se dieron durante una aparición sorpresa en una reunión virtual de parte del equipo de Entretenimiento de El Nuevo Día. La incorporación de un nuevo estudiante de intercambio fue la excusa para contar en la reunión con Luis Rodríguez, nombre real del artista. Al prender su cámara, el artista sorprendió al grupo de ocho periodistas con los cuales conversó sobre la pandemia y sus aprendizajes, su gira de conciertos y su música durante poco más de media hora. También expresó el orgullo que sintió al ver a Jasmine Camacho-Quinn lograr la segunda medalla de oro para Puerto Rico en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Eres un artista de discos, ¿cómo te sientes ahora con esa práctica de lanzar sencillos, porque un álbum es un concepto, una obra de arte, y el sencillo que lanzas cada tres meses no te permite crear ese concepto?, le preguntó el editor de Flash & Cultura, Eliezer Ríos.

PUBLICIDAD

“Me considero un artista de álbum, porque yo me gozo ese espacio para poder hacer un cuento, poder llevar al público por diferentes capítulos, que cuando uno lanza ‘singles’ es como que, bueno, salió esta colaboración, vamos a lanzar este ‘single’. El álbum te da la oportunidad de que la canción uno te lleva por aquí, la dos por allá, y de repente las que yo más me gozo son las canciones que yo sé que no van a ser súper comerciales, que sé que quizás no van a entrar en rotación en esa estación de radio Top 40 o, en los momentos que vivimos ahora, en ese playlist que solo toca eso… yo vengo de los tiempos de álbum, pero también estoy un poco entremedio, porque no soy un artista que empecé ayer, tampoco soy un artista que lleva 40 años acá, entonces estoy como en el medio, pero me alegro que pude vivir esos tiempos de los ‘in stores’”, respondió.

El intérprete confesó que al principio de su carrera sus discos incluían mucha balada, pese a que él quería incorporar más canciones movidas para poder bailar y darle más dinamismo a sus presentaciones en vivo. Sin embargo, las estaciones radiales solo querían tocar sus baladas. “Ahora es al revés, pero yo me ajusto (porque) me gustan ambos mundos. Me gusta bailar, poner a la gente gozar y al mismo tiempo que se apaguen las luces y yo tocar algo con mi guitarra. Eso es lo que quiero celebrar sobre el escenario, eso es lo que quiero hacer en vivo y en un disco. Esa es una oportunidad que no te da el sencillo”, añadió.

Esa variedad musical es parte de lo que quiere celebrar con sus conciertos en febrero del 2022. Por eso, aunque anticipa que contará con artistas invitados, tomando en cuenta que la mayoría de sus lanzamientos en los pasados años han sido colaboraciones, procurará ofrecer un buen balance.