Contento, ansioso y seguro por el buen trabajo realizado. Así se encuentra el joven cantante de música urbana Lunay, quien se prepara para estrenar el próximo viernes, 21 de mayo, su nuevo trabajo discográfico titulado “El niño”.

Luego del inmenso éxito que tuvo su álbum debut, “Épico” (2019), el puertorriqueño de solo 20 años está convencido que todos los temas le encantarán a sus fanáticos. “El disco cuenta con 15 canciones, las cuales estuvimos trabajando durante toda la pandemia y la cuarentena. Algo que me brindó el tiempo necesario para seguir encontrándome musicalmente”, indicó el cantante, cuyo nombre de pila es Jefnier Osorio Moreno. “Inicialmente íbamos a hacer un EP (álbum corto con un máximo de seis temas), pero vimos la magnitud que estaban tomando los tema y decidimos que fuera un álbum completo”.

Al igual que en su álbum debut, “El niño” contará con un sinnúmero de colaboraciones de gran calidad, que incluyen el tema “La Mini”, junto a Chanell y Juliito, que son dos de los artistas jóvenes que están abriéndose paso en el género y que son parte del nuevo sello disquero de Lunay, llamado La Familia. Además de eso, se incluye en el álbum el tema “Otra No”, con Zion y Bryant Meyers, “Vudú”, con Chencho Corleone y Chris Jedi, “Todo o Nada”, con la brasileña Anitta, y “Tu sí”, con Chris Jedi. “Es un disco con mucha música de Lunay, pero también con mucha música junto a otros colegas, con los cuales algunos no habían colaborado, en la mayoría de los casos”. Ya se puede escuchar el primer tema en promoción, “Le gusta que la vean”.

PUBLICIDAD

El artista natural de Corozal describió su estilo musical como uno “universal”, en el cual se puede adentrar y cantar cualquier ritmo con cualquier característica. Algo que, según Lunay, se puede ver reflejado en este nuevo álbum. “Así me van a ver en este disco, donde hay música para la calle, para la discoteca y para el jangueo. Un poco de todo y sé que se lo van a disfrutar en grande”, expresó en una entrevista telefónica. “Con el favor de Dios, todos los temas van a estar duros, porque los hicimos con la intensión no de que peguen, sino que sea música que la gente se la disfrute con el corazón”. La mayoría de las canciones en el álbum “El niño” fueron producidos por los experimentados Chris Jedi y Gaby Music. Pero también contó con la participación de otros productores como Dulce como Candy, Dímelo Ninow, Sky Rompiendo y YannC Full Harmony, entre otros.

Relación con Anitta

A este joven, que cumple los 21 años el próximo 4 de octubre, desde hace muchos meses se le ha vinculado románticamente con la cantante de música urbana Anitta, nacida en Brasil, y quien lo acompaña en un tema en el nuevo álbum. Sin embargo, Lunay desmintió los rumores. “En realidad ahora mismo somos amigos. Hicimos la colaboración en el nuevo disco, algo que siempre quise hacer con una mujer y creo que ella tenía todas las cualidades para romperla”, explicó el cantante, quien publicó recientemente en su cuenta de Instagram una foto en la que aparecía acostado en la falda de la artista de 28 años. “En realidad, actualmente estamos conociéndonos y puse la foto solo para que la gente lo supiera”.

PUBLICIDAD

En contra de la violencia de género

Lunay fue categórico al indicar que estaba al tanto y consciente de todo lo que estaba ocurriendo en la isla con relación al tema de la violencia de género. “Todo esto es muy lamentable. A una mujer no se le toca, no se le levanta la mano, no se le abusa emocionalmente”, explicó el cantante quien está rodeado de una familia donde la figura femenina es muy fuerte y que incluye a su madre, su hermana, su abuela y sus tías. “Hay que parar con el abuso y hay que respetar a las mujeres. Ponerle un dedo encima a una mujer eso no te hace más hombre”, expresó el exponente quien ha indicado en el pasado que en sus canciones no busca denigrar a las mujeres.

Actuará en una película y tendrá su propia línea de ropa

Por otro lado, Lunay reveló que va a participar de la filmación de una película, aunque no quiso dar detalles al respecto debido a que no estaba autorizado a hacerlo. “Voy a ser parte de una película que viene por ahí. Así que ya la gente me va a poder ver en otra faceta, en este caso como actor”, comentó.

Igualmente, el artista también está metido muy de lleno en lo que a la moda se refiere. De hecho, formó parte de una colección creada por la tienda española Pull & Bear donde sirvió de imagen, la cual el cantante indicó que las dos rondas de mercancía que se estuvieron disponible, se vendieron en su totalidad. Actualmente está trabajando con otra empresa para crear su propia línea de ropa, a la que llamará EL NIÑO. “Me encanta imponer la moda. Ahora mismo estoy trabajando con mi mercancía y estoy involucrado en la selección de los colores y los diseños, y es algo que me gusta mucho”.

PUBLICIDAD

“Soltera”

Un tema que acompañará a Lunay por el resto de su carrera musical será “Soltera”, el cual lanzó inicialmente como solista, pero que luego se grabó nuevamente como Remix junto a dos gigantes de la música urbana como Daddy Yankee y Bad Bunny. Actualmente, dicha canción se ha visto en YouTube unas 708 millones de veces, mientras que en Spotify se ha tocado cerca de 630 millones de ocasiones. “Eso sigue siendo algo sumamente grande en mi vida y quedará ahí para la historia. Recuerdo que cuando lanzamos ‘Soltera’, siempre tuvimos esa visión de que iba a ser súper grande, pero meses después se dio la colaboración con Bad Bunny y Daddy Yankee, y me cambió la vida”, mencionó el puertorriqueño. “Es un tema que cambió mi carrera y todo mi entorno. Gracias a Dios seguimos aquí trabajando para buscar seguir creando más palos musicales”.

"El Niño", nuevo álbum de Lunay

“El Niño”: lista de temas

1. El Niño

2. Dale Banda

3. Todo o Nada (ft. Anitta)

4. Vudú (ft. Chencho Corleone y Chris Jedi)

5. Interludio / Reporte de Tiempo

6. Party DB

7. TBC

8. Le Gusta Que La Vean

9. Otra No (ft. Zion & Bryant Meyers)

10. Ya no me Muerdo

11. La Mini (ft. Chanell y Juliito

12. Enero

13. Se Cansó

14. Tu Si (ft.Chris Jedi)

15. Best Life