Make Music Happen abre convocatoria para vigésima novena edición de Berklee en Puerto Rico

Este año, el programa Berklee en Puerto Rico incluirá un seminario para maestros de música ofrecido por profesores del Berklee College of Music en las instalaciones de la ELMAP. Del lunes 3 al sábado 8 de junio se impartirán los talleres del programa Berklee en Puerto Rico para estudiantes en el horario de 10 a.m. a 5 p.m., también en las instalaciones de la ELMAP. Once profesores de Berklee College of Music ofrecerán, durante la mañana, clases de arreglo, composición, improvisación, solfeo, teoría musical, técnicas de instrumentación, y vocalización, entre otras, y ensayarán los grupos musicales durante la tarde. El programa culminará con el recital de graduación el domingo 9 de junio en Centro de Bellas Artes de Caguas, donde los participantes demostrarán las destrezas musicales desarrolladas durante los talleres. Los estudiantes más destacados podrán cualificar para obtener ayuda financiera y continuar sus estudios en Boston.