La rapera Mala Rodríguez es una de las cantantes más icónicas de la música española, quien con más de dos décadas de carrera asegura sentirse tranquila y feliz. Su camino recorrido, lleno de vivencias, la han hecho una mujer más segura de sí misma.

También ha saboreado el éxito, al que describe como caerse en incontables ocasiones y luego levantarse para hacerlo mejor, además de resaltar la enorme tarea de ser madre.

“He pasado mucho, he pasado bastante. Creo que ser madre me ha enseñado muchísimo en la vida. Cuando hablan de la presión, de ser mejor, yo creo que no hay nada que te presione más que ser madre. Es algo constante y a diario, quieres ser mejor, quieres hacerlo todo perfecto, quieres mejorar. Creo que a mí me ha ayudado cada día que he vivido, doy gracias por lo vivido porque me siento muy segura, muy tranquila… Me siento que logré cosas para mí, para mi paz, para mi tranquilidad, que esto es al final la felicidad. Y me siento pues que estoy realmente haciendo lo que me da la gana”, explicó la artista a El Nuevo Día vía telefónica.

Tanto así que tiene una cuenta en Only Fans, que está disfrutando mucho. “Hoy día todo está cambiando porque me parece que las mujeres cada vez son más dueñas de sí mismas y hacen lo que quieren, y nadie tiene derecho a opinar sobre eso”, añadió.

No solo ha sido pionera, sino que se ha mantenido en la carrera. Esto se lo atribuye a que nunca se ha “acomodado” y se mantiene exigiéndose a sí misma ante los retos, sin conformarse.

“A veces la misma vida te lleva a evolucionar porque cualquier persona que haya tenido algo de éxito, que para mí el éxito es que te has caído un montón de veces, quieres hacerlo mejor. A mí no me gusta conformarme, soy cero conformista. A mí me gusta buscar como el agua los caminos y llegar a otra parte”, dijo entusiasmada este miércoles, en ruta de Miami a Puerto Rico para ser parte de los Premios Tu Música Urbano.

“Me hace mucha ilusión porque yo creo que lo más lindos premios son cuando te los da tu gente, de tu círculo. La gente que entiende lo que estás haciendo hace rato. Simplemente pues pasarme por allí va a ser muy bonito porque va a haber un montón de gente que conozco y fíjate que ya son un montón de años haciendo esto”, destacó la rapera española.

Han sido más de veinte años de carrera, en los que no ha dejado de evolucionar, de transformarse y adaptarse. Siendo una de las pioneras en el rap en España, también ha abierto camino para las nuevas generaciones musicales, incluyendo féminas.

“Es bonito ver a las chicas ahora mismo, hay muchísimas chicas ‘Mala’, me encanta. A mí me gusta definir el urbano como cuando por ejemplo yo estaba queriendo hacer mi rap, que era meterle mi folclor, meter mis historias de mujer, de mi vivencia, pero con una base de música negra que tiene que ver con R&B, hip hop... Es la manera de reinterpretar todo eso y hacerlo tuyo. Igual que en su día los colombianos también le han metido la cosa suya, igual que en Puerto Rico le metieron lo suyo, pero no deja de ser como una cosa que ha ido mutando, desde Jamaica”, agregó.

Tomará el escenario de un festival de arte y música

Como mujer criada en Sevilla desde su niñez, aseguró estar más que lista para las altas temperaturas de Puerto Rico y reencontrarse con sus seguidores en lo que será un reencuentro luego de una pausa de cinco años en nuestros escenarios.

Será en el festival de arte y música “Cease and Desist”, a celebrarse este sábado, 17 de junio en la sede del Instituto de Cultura Puertorriqueña en el Viejo San Juan, desde las 4 de la tarde, donde subirá a escena a interpretar éxitos del pasado como “Quien manda”, “Por la noche” y “Tengo un trato”, además de los más recientes como “Sombrilla” y “No Molestar”, una colaboración que realizó con el rapero chileno Polimá Westcoast.

“Quiero presentar muchas de las canciones que hice y de las que estoy haciendo ahora. Va a ser un show bien bonito, con mucha alegría, con mucha fuerza y con canciones que todo el mundo conoce, haciendo lo mejor que yo sé hacer”, anticipó la cantante de 44 años, quien compartirá escenario con otros artistas locales e internacionales.

Junte explosivo entre la Mala y la Villana

La intérprete galardonada como “Mejor Artista Urbano” y “Mejor Álbum Urbano” en los Latin Grammy en el 2013, convirtiéndose así en la primera mujer en lograr ambos premios, como parte del proceso creativo, confirmó acerca de una colaboración con la cantante puertorriqueña Villano Antillano, quien ha sido una figura importante e influyente dentro de la comunidad LBGTT+.

“Fue muy emocionante, grabamos la canción. Me gusta que defienda mucho a Puerto Rico y que se pone siempre de parte de los que no lo tienen tan bonito. Me gusta que es muy combativa, muy sincera y, wow! Es súper buena rapeando”, contó la rapera española, quien adelantó el título del tema, “Vicio”, pero no así la fecha de lanzamiento.

Lejos de enfocarse en quién lo hizo o rapeó mejor, Rodríguez enfatizó que ambas estaban bien puestas para la canción, cada una en su estilo muy particular.

“Más que en plan de competir entre nosotras, nos hemos puesto en plan de ‘vamos a dar todo lo mejor para que el tema sea súper brillante y especial’. La vi ahora en Barcelona para el Primavera Sound y estuvo muy bueno. Creo que está haciendo una gran promoción por allá y me alegro mucho por ella”, manifestó la artista, quien ha colaborado con figuras de la música como Julieta Venegas, Calle 13 y Tego Calderón, entre otros.

Con disco nuevo y gira

Camino a lo que será su octavo álbum discográfico, indicó que ya se está mezclando para próximamente terminarlo y que pueda estrenar en algún momento de este año.

“Lo más bonito es que es un álbum que cuenta una historia, te transporta a distintos momentos. Hay una historia detrás de cada canción y juntas forman una película. No sé cómo contarlo, es que desmenuzado queda raro. Pero sí, es una historia y está muy linda, muy linda”, destacó la artista, cuyo verdadero nombre es María Rodríguez Garrido. Mientras tanto, luego de su visita en Puerto Rico se dirige a continuar su gira de espectáculos por España.