El exponente urbano Maldy experimenta un nuevo aire musical gracias a su reciente colaboración con la cantante colombiana Karol G para el tema “Gatúbela”.

La exposición internacional que le brinda la voz de “Provenza” para él es un inmenso “honor” que pocos artistas urbanos consiguen luego de trabajar por 22 años en el género y cruzar el puente generacional que sigue a la estrella colombiana.

Maldy es uno de los exponentes de la vieja escuela que junto a Chencho Corleone le dieron vida al exitoso dúo Plan B. Juntos tienen una base muy sólida de seguidores que añoran verlos de nuevo como dueto.

Ambos optaron desde el 2018 por emprender sus carreras en solitario sin mediar un divorcio final, ya que Maldy aseguró que en cualquier momento pueden regresar a trabajar juntos y que el dúo no está disuelto.

No es hasta ahora que a los dos artistas les llega el empuje musical más grande como solistas al colaborar con las dos principales estrellas internacionales Bad Bunny y Karol G.

Chencho recibió la “bendición” del Conejo Malo con su colaboración “Me porto bonito” y Maldy con Karol G en el tema “Gatúbela”.

“La verdad es que (grabar con Karol G) fue un honor y una oportunidad que me faltaba. Tenía varios proyectos míos y paré todo para poder trabajar con ella porque esta experiencia es única y la tenía que aprovechar. Estoy bien agradecido con Karol. Me llamó el equipo de Karol y me dice tenemos este tema te va a gustar y eres la pieza indicada para el tema. Me encantó tanto que los llamé rapidísimo y al otro día grabamos en Miami y cuatro días después fuimos a España para filmar el video. Nunca había conocido a Karol G en persona y la verdad es que una persona especial, muy humilde y una belleza como dicen en Colombia”, sentenció el artista que luego de vivir cinco años en Florida regresó este año a su patria.

El video musical fue filmado en julio en Barcelona, España, y producido por DJ Maff y dirigido por Pedro Artola. Maldy recuerda que el calor era inmenso, pero fue perfecto para el concepto que se proyectó.

“Hicimos una química brutal, con mucho calor. España estaba megacaluroso y el video se trataba de eso, que fuera ese perreo intenso”, precisó el artista que al igual que su colega y primo Chencho, es de Guayama.

Un matrimonio en pausa

Maldy y Chencho como dúo despuntaron hace dos décadas desde Puerto Rico hacia otras ciudades de Latinoamérica. Su separación se dio a finales del 2018 y sus seguidores todavía se preguntan: ¿qué pasó con Plan B?

“Todos los fanáticos se preguntan en las redes sociales, ¿qué pasó con Plan B?, ¿Están enojados? La palabra separado yo no la considero porque nunca nos hemos separado. Sí hemos cogido un tiempo para cada cual seguir su carrera individual y una de las cosas que nosotros siempre anhelamos fue también hacer cosas como solista. Él haciendo dúo colaboraba con otras personas. Yo hacía colaboración de La Ghetto y funcionaba la fórmula”, explicó Maldy sobre la separación con Chencho.

¿Lo que me dices es que se separaron, pero no se han divorciado?, preguntó El Nuevo Día.

“No (nos hemos divorciado). Es un matrimonio lay away”, soltó entre risas. Luego aclaró que la oportunidad de retomar el dúo está presente, pero por lo pronto cada uno sigue con sus proyectos individuales.

Maldy trabaja en su nueva producción discográfica “Sin Maldy no hay perreo”, con la disquera Warner Music. El título de su disco es una frase que usa desde el 2019, pero Karol G la aceptó de inmediato para su nuevo tema.

El trabajo discográfico tendrá varias colaboraciones y Maldy está abierto a grabar con otras figuras femeninas del género como Natti Natasha, Anitta y Farina, según mencionó.

Como parte de su evolución musical como solista, comentó que su nuevo proyecto además de tener mucho perreo, tendrá rap, chanteo y fusiones rítmicas.

El álbum debe estar finalizado en el 2023, el mismo año que Karol G se presentará en dos funciones por primera vez en el estadio Hiram Bithorn en San Juan. Maldy podría perfilarse como uno de los posibles invitados del espectáculo.