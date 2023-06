El cantante Manny Manuel repasó en la tarde del martes los momentos dolorosos del comienzo de su carrera artística para principios de la década de 1990, cuando tenía que mantener oculta su homosexualidad mientras despuntaba en agrupaciones de merengue y recibía humillaciones por parte de los compañeros de la industria musical.

El artista natural de Orocovis tuvo la oportunidad de compartir su experiencia como parte del foro titulado “Diversidad e Inclusión en la Música: Una Industria en Evolución”, cuando siendo parte de grupos de cuatro o cinco cantantes, se le enfatizaba que las fanáticas eran las importantes y las que solían comprar su música.

“Se me tenía como una orden, de yo no atreverme a abrir mi boca y decir que tenía tendencias o me inclinaba por una vida homosexual. Eso fue muy duro, hasta dentro del Disney World que yo estaba viviendo. Acepté muchas cosas por muchos años, humillaciones de parte de los mismos compañeros de la industria. Cuando ellos veían que uno despuntaba un poquito más alto que los otros, ese era el castigo y la amenaza que tenían sobre mí porque si me declaraba ‘gay’ en ese tiempo. Me daban a entender que ya no iba a vender más discos, que no iban a vender más presentaciones y que el grupo se iba a desvanecer”, expresó.

PUBLICIDAD

El conocido “Rey de Corazones” fue uno de los panelistas junto a los artistas Fofé Abreu, Baby Pau y Morena Espiritual, durante una de las conferencias ofrecidas en el Coca Cola Music Hall, como antesala a los Premios Tu Música Urbano, que se llevarán a cabo el próximo 15 de junio en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Durante una de las conferencias de Premios Tu Música Urbano, los panelistas Morena Espiritual y Fofé Abreu. (Nahira Montcourt)

“Esta es una gran oportunidad, después de 35 años de haberme subido a un escenario, ver cómo la industria, cómo una sociedad y el planeta ha ido cambiando su percepción a cómo ve las otras personas, cuál es el respeto que hay detrás de cada ser humano y sus decisiones”, manifestó a la vez que destacó a quien fuera uno de sus representantes de manejo, Angelo Medina, como alguien que le ayudó a librarse de la mentalidad que se le había impuesto por años. “Entendí que todo era una mentira”.

Por su parte, el cantante y compositor Fofé resaltó lo privilegiados que se siente de vivir este momento donde finalmente las diferencias están expuestas, ocupando lugares inimaginables. “En el pasado ni nos hubiésemos imaginado que artistas viviendo experiencias trasgéneros estuviesen en las portadas de Rolling Stone como la Villano Antillano recientemente, celebrando su diversidad, civilizando”, expresó el artista, quien fungió como moderador en el panel.

Al hablar de diversidad en el panel no solo se refirieron a las identidades de género, sino también de estereotipos de belleza, de cómo debe ser la apariencia del artista para subir a un escenario. En ese aspecto, la cantante Baby Pau resaltó cómo siendo “cantante gorda y bien sexual”, por el contenido de sus letras explícitas y por el tabú que se le impone aún a la mujer, lo repensó hasta que se lanzó con todo.

PUBLICIDAD

San Juan,PR. 13 de junio de 2023. Conferencia de Premios Tu Música Urbano “Diversidad e Inclusión: Una Industria en Evolución”. En la foto los panelistas: Manny Manuel y Baby Pau. Fotos por Nahira Montcourt. (Nahira Montcourt)

“Mucha gente tiene problemas en cómo yo me veo, que están esperando tal vez una tez más clara, un pelo lacio, más baja de estatura. Lo primero fue aceptarme a mí misma”, indicó Baby Pau, a la vez que instó a las personas a educarse y evitar el ‘fat shaming’ (avergonzar o avergonzarse de ser gorda o gordo). “Hemos existido siempre, solo que ya estamos cansades de que nos sigan ocultando solo por caprichos visuales. Somos diferentes todas las personas, y tenemos derecho a cumplir nuestros sueños también y exponer nuestro arte”.

Su físico no le ha limitado, tampoco a la cantante trans Morena Espiritual, quien también agradece la apertura hacia las propuestas artísticas diferentes y a la libertad de expresarse en el escenario de una manera honesta de acuerdo con lo que sienten.

“La industria ha cambiado muchísimo. Desde hace 35 años que yo comencé, hoy puedo ver a un Bad Bunny, que siento que tiene una libertad y una manera de pensar sumamente amplia. Le puedo atribuir a esto a las redes sociales, que les han dado más libertad a los artistas. He tenido la oportunidad de vivir una época gloriosa antes de las redes sociales y he tenido la oportunidad de estar hoy en día trabajando con una red social, con un Instagram, un Tik Tok. La diferencia y la libertad que uno siente como artista y como ser humano es incalculable”, señaló Manny Manuel.

Si bien el intérprete de “Fiera Callada” recalca que todavía queda mucho por hacer porque aún hay gente “con mentes cerradas”, asegura que van a llegar a ser personas libres no solo en el aspecto personal, sino también en su vida artística.

PUBLICIDAD

“He tenido mucho trabajo. Ha habido mucho escándalo. Me encantan los escándalos, me mantienen siempre vigente”, dijo a tono jocoso. “La verdad es que siempre he estado activo, por ‘H’ o por ‘R’. El pueblo sigue dándome el apoyo, comprende mi vida y mi situación. No soy un artista hipócrita ni nunca lo he sido. Hoy es esa una de las claves de lo que estamos hablando. No fingir lo que no somos porque al final el público se da cuenta cuando llevas un mensaje que no es el que sientes”, sentenció.