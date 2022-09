El cantante Manny Manuel ofrecerá su primer concierto acompañado por la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico en el Coca-Cola Music Hall en San Juan.

El concierto será el 3 de diciembre y la Orquesta será dirigida por el maestro Amaury Sánchez. Manny Manuel tendrá de invitada especial a la cantante Adalgisa Pantaleón, excantante de Juan Luis Guerra.

El cantante repasará su trayectoria musical desde sus inicios en el merengue con la agrupación Los Sabrosos del Merengue hasta el presente. La carrera del artista de 49 años ha estado consolidada con altas y bajas, ya que el merenguero ha enfrentado múltiples controversias personales. Son embargo el cariño y el apoyo de la gente siguen intacto, ya que en los últimos meses el artista ah vuelto a redirigir su carrera con la creación de nueva música y conciertos exitosos en la isla. El artista promociona lo que será su nuevo proyecto “Road Trip”.

El cantante, por otra parte, se prepara para su debut teatral en la producción “La guagua aérea, el musical”, basada en la novela del escritor puertorriqueño Luis Rafael Sánchez. La obra se presentará en el Centro de Bellas Artes de Santurce a partir del 22 de octubre.

Según la información, el artista orocoveño es consciente del reto que asume en un momento tan trascendental en su carrera, porque confiesa que ni en la escuela hizo teatro. “Yo había conversado con muchos talentos del país donde les llegué a manifestar que deseaba actuar… A todo el que hacía teatro yo le decía sobre mi interés. ¡Es un sueño! No sé si no era el momento o no se atrevían a darme la oportunidad, pero ¡es ahora que se da! ¡Dentro de mí siempre tenía la certeza de que cuento con la capacidad! No va muy lejos de lo que hago en el escenario”, agregó el artista, quien dijo que nunca pensó que su primer musical sería sobre “una película que vengo mirando hace muchos años”.

Los boletos para el concierto “Manny Manuel Gala” están a la venta en Ticketera.