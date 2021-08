El cantante Manny Manuel expresó esta mañana su apoyo incondicional a Lalo Rodríguez, luego de que anoche el Negociado de la Policía de Puerto Rico interviniera con el salsero, mientras caminaba por la carretera PR-876 de Trujillo Alto en aparente estado de embriaguez.

Según reportó anoche Noticentro de Wapa TV, las autoridades recibieron una llamada sobre un hombre que aparentemente se encontraba tirado cerca de unos zafacones en el área. Una vez los agentes llegaron al lugar se percataron que se trataba del artista y Noticentro transmitió visuales desde la escena.

‘’Todos están pendiente a las cosas malas, pero no se acuerdan que metí el 18 de julio en Río Grande las fiestas patronales... las cerré... fue espectacular... y el 25 en Guánica. De eso no se acuerdan, ¿verdad?. Pues ahora c%$% en su m^%$ porque yo digo lo que yo veo”, expresó el intérprete de “Máximo Chamorro” al reportero de Noticentro.

El cantante se proyectó un poco molesto con la presencia de las cámaras de Noticentro. El artista tuvo varias conversaciones con el Negociado de la Policía y según se mostró en el reportaje fue montando en una patrulla donde posteriormente sería llevado a una institución hospitalaria.

Ante esta situación el “Rey de Corazones” quien en la actualidad cumple con un programa de desvío por 24 meses, según se determinó en el tribunal, -luego de su admisión de culpabilidad por guiar en estado de embriaguez y tener dos accidentes de autos-, pidió que no juzguen al salsero por su problema y sean compasivos con el artista.

Las declaraciones del merenguero las compartió en las redes sociales.

“No quiero aprovecharme del momento ni las desavenencias de mis hermanos… no es mi estilo.. Pero hoy me tomo este atrevimiento de hacer saber que cuando se me aprieta el alma, cuando me veo en un espejo, es inevitable meditar y que unas lágrimas se adueñen de mi rostro… Por consiguiente me tomo la osadía de pedirles comprensión, empatía, conmiseración con Mi Amado Hermano Lalo. @lalorodriguezoficial …. Se lo difícil que es llevar a cuestas un proceso que por momentos quiere ser nuestro dueño”, afirmó Manny Manuel, quien como parte del programa de desvío lleva más de un mes de tratamiento de rehabilitación domiciliario en una casa familiar entre Villalba y Orocovis.

“Pido por favor no nos sentemos en el “Trono” del juicio. Mejor aún caminemos por un sendero en el que caemos tres veces con la cruz a cuestas y ninguno está exento … Con simplemente enviar un poco de buena energía sanamos y nos sanamos… No espero menos de ustedes…Gracias”, añadió el “Rey de corazones” en su escrito.

En el caso del salsero no es la primera vez que ha tenido problemas con las autoridades. En el 2011 fue arrestado en el Condado de Orange, en el estado de Florida, por cargos de violencia doméstica.

La voz de “Devórame otra vez’' y ‘’Deseo Salvaje”, considerado el registro más alto de la salsa, en el pasado llegó a admitir que se había alejado de las drogas. Lalo retomó con éxito su carrera, después de una pausa. El artista lleva casi un año residiendo en la isla luego de vivir una larga temporada en Estados Unidos.

En el pasado, también, reconoció que tuvo que enfrentar una fuerte de depresión y que recibió terapias para mejorar su salud mental.