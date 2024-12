Mariah Carey cantará en los partidos de Navidad de la NFL en Netflix

View this post on Instagram

Carey presentará una interpretación grabada de su emblemático éxito navideño “All I Want for Christmas Is You”, con la que se iniciará la jornada de los dos partidos. Y por si faltará algo, podría haber un tercer artista presente en el juego de Kansas, pues podría llegar Taylor Swift a la tribuna para ver a su novio, el ala cerrada de los Chiefs Travis Kelse, pero ella no está invitada a cantar.