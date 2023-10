Desde hace varias décadas, el solo escuchar la introducción musical de la canción “All I Want for Christmas”, de la estadounidense Mariah Carey, es sinónimo al inicio de la Navidad.

Con esto en mente y para poner en marcha la época navideña, la popular cantante de música pop anunció que comenzará el espectáculo “Merry Christmas One and All! en varias ciudades de Estados Unidos y Canadá, comenzando el 15 de noviembre, en Highland, California.

Entre las ciudades que visitará la intérprete de éxitos como “Vision of Love” y “One Sweet Day” se encuentran Los Ángeles, Denver, Kansas City, Toronto, Montreal, Detroit, Chicago, Pittsburgh, Boston, Filadelfia y Baltimore. El último espectáculo de la gira navideña será el 15 de diciembre de 2023 en el Madison Square Garden, en Nueva York.

La cantautora hizo el anuncio a través de las redes sociales, donde incluyó un vídeo donde aparecía una “carta” escrita a sus seguidores “simpáticos o traviesos”, donde los invitaba a acompañarla en los conciertos. “Queridos. La Navidad está a la vuelta de la esquina, Estás oficialmente invitado a celebrar la temporada con el regreso de mi espectáculo “Merry Christmas One and All!”, indicó la misiva. “¡Ven a divertirte conmigo! Consigue tus boletos este viernes, 6 de octubre. Abrazoz y besos”.

A pesar de los grandes éxitos que Carey ha tenido en su carrera, que se extiende por casi cuatro décadas, en años recientes, se le ha visto sumamente activa dando presentaciones personales y en televisión cuando llega la Navidad. Sobre todo, gracias al clásico moderno “All I Want for Christmas Is You”.

Desde su estreno en 1994, este tema suele ingresar a las listas de las canciones más escuchadas durante la temporada navideña de cada año. De hecho, en 2019 la canción impuso varios récords en el Libro Guiness, incluyendo la canción interpretada por una mujer más reproducida en Spotify en 24 horas y la canción que se ha mantenido por más semanas en la historia del Top 10 de la lista UK Singles.