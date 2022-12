Tomás Torres Carrasquillo, mejor conocido como Tommy Torres, no deja de sorprender con sus historias. Muchas de ellas han sido tan buenas que hasta se han convertido en canciones. “Querido Tommy”, es un gran ejemplo.

Esta tarde, el intérprete, quien está casado con la actriz y presentadora puertorriqueña Karla Monroig, acudió a su cuenta de Instagram para contar otra vivencia. Esta vez relacionada con la cantante, compositora y productora musical estadounidense Mariah Carey.

“Por ahí, en el 1993-1994 yo trabajaba en los estudios Sony en Nueva York como asistente general. Además de buscar café y recoger los cables al final de las sesiones, un trabajo en particular siempre se quedó en mi memoria… Cada cierto tiempo venía Mariah Carey a grabar al Estudio A y tenía una petición particular, que decoráramos el estudio de Navidad”, comenzó el intérprete de éxitos como “Pegadito” y “Nunca imaginé”.

La ambientación, según Torres, llevaba todos los elementos tradicionales. Quien acaba de lanzar el sencillo “Mi secreto” abundó que el “Ave Cantora Suprema” se encontraba en la producción de su álbum navideño y necesitaba sentirse en ambiente festivo.

“O sea, ‘full’ árbol de Navidad, adornos, nieve de ‘spray’ y cajitas de regalo envueltas. Tocaba hacerlo así viniera un día o una semana. La cosa es que ella estaba grabando un disco de Navidad y como estábamos ya casi en verano, ella quería sentir el ambiente navideño para cantar. Tardábamos más montando y desmontando las decoraciones que lo que duraba la sesión”, relató el puertorriqueño.

Para sorpresa del natural de San Juan, “lo que parecía un capricho de diva resultó ser muy buena decisión artística”.

“El disco se llamó ‘Merry Christmas’ y cada vez que escucho ‘All I Want for Christmas’ en la radio me transporto a ese muchachito tímido pero feliz de vivir en la gran ciudad, donde la Navidad es mágica, presenciando grandes grabaciones y aprendiendo calladito desde una esquina”, concluyó.

Inmediatamente, colegas y amigos como Kany García y Joy Huertas le comentaron sobre “la buena historia”, como dijo la intérprete de “Confieso”.

“¿Que si el disco fue un éxito gracias a mi decoración navideña? Pues no sé, no podemos descartar la idea. En notas relacionadas, también echaba gasolina en un puesto cercano cuando Daddy Yankee grabó ‘Gasolina’. ¿Casualidad?”, agregó Torres en los comentarios a modo de broma.