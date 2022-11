La cantante Mariah Carey apodada por muchos como la “Reina de la Navidad” por su exitoso himno exitosa canción “All I Want for Christmas Is You” le dio en la madrugada de hoy oficialmente la bienvenida a la época festiva.

La superestrella recurrió a las redes sociales con un creativo video para adelantar el calendario navideño en medio de la celebración de Halloween y anunciar que “Es hora” de Navidad.

En la publicación social de temporada de Carey se observa a la artista en un escenario en blanco y negro en una bicicleta estacionaria, vestida como una bruja y rodeada de calabazas y murciélagos. De repente, el estado de ánimo cambia y la madre de dos hijos le da bienvenida a un colorido paraíso invernal mientras dice: “Es hora”. De fondo se escucha el tema “All I Want for Christmas Is You”. La publicación supera la más de un millón de reproducciones en Instagram.

Todos los años Carey y tema de Navidad se coloca en las primeras posiciones de canciones más escuchadas y sonadas de la época.

La cantante lanzó por primera vez el tema en el octubre en el 1994.

Según reportes de Forbes un estudio de 2016 realizado por The Economist encontró que Carey gana alrededor de $ 2.5 millones por año con la canción. Según el estudio, ganó $ 60 millones en el 2016 desde el primer lanzamiento de la canción. Por lo tanto, es posible que haya ganado más de $72 millones con una sola canción.

La artista ha lanzado diferentes versiones y videos musicales. En 2011, lanzó una versión con Justin Bieber e hizo un video musical con 213.7 millones de visitas. Hace dos años lanzó una edición especial para “Make My Wish Come True”.