Para los hermanos Mau y Ricky, el respeto y la admiración entre ellos ha sido clave para los días en los que el amor no solamente es capaz. Descubrir esa gran fórmula a lo largo de los años, en la que ambos conocen cuáles son sus límites y darse ese espacio cuando el otro lo necesita, ha aportado significativamente en su éxito como dúo musical.

Mau es el líder de Ricky. Ricky es el líder de Mau. Cada uno en sus diferentes roles demuestra que para que un grupo funcione no necesita de un solo líder, sin permitir que el ego lacere esa relación de hermandad y de equipo.

“Ricky es mi líder en mil cosas, pero yo soy su líder en otras. La belleza está cuando uno se da cuenta de que el otro es mejor que uno en muchas cosas. Sé que, si quiero llegar más lejos, tengo que dejarme guiar por el que es mejor haciéndolo. Cuando uno reconoce que uno no necesariamente es el mejor, es cuando uno logra llegar más lejos. Mi hermano y yo hemos descubierto cuáles son los roles de cada uno. Siento que Ricky no solo es mejor que yo en las áreas creativas, él tiene una intensidad y un fuego, casi como si fuese una locomotora. Él me lleva a mí a todos los lados, él empuja y gracias a la intensidad de Ricky es que hemos logrado muchas de las cosas que hemos logrado”, explicó Mau, quien dice encargarse de que el tren no se descarrile y asegurarse de ir timoneándolo de una manera que estén claros de cual es la visión y propósito de ambos.

“Estoy ahí recordándonos a los dos cuál es la importancia de esto. Nuestro propósito no es la música, porque la música solo es el motor que nos permite impactar la vida de la gente”, reflexiona.

Para los cantantes y compositores también de otras estrellas que han popularizado temas de su autoría, tales como Becky G, Ricky Martin, Thalía y Juanes, entre otros, el tiempo de pandemia no solo sirvió para dedicarse a la creación de su segundo disco “rifresh”, sino que estar tanto tiempo en casa fue idóneo para nutrir sus vínculos familiares y replantearse varias cosas.

“Yo no soy la misma persona que era en marzo en muchos sentidos. Estoy orgulloso del crecimiento profesional y artístico que hemos tenido, más que todo el crecimiento personal y espiritual. Somos mejores personas. La pandemia ha sido una bendición, poder tener tiempo para crear y hacer un disco desde cero sin tener que estar haciéndolo mientras estás de gira. Muchas veces pasa que los artistas empezamos a escribir canciones y grabarlas entre conciertos y no tienes el tiempo de sentarte y explorar hacer un trabajo completo. En un viaje de principio a fin, tienes distintas inspiraciones en distintos lugares y países, no tiene algo como congruente. Tuvimos la oportunidad de hacer eso. Hemos crecido mucho personal y espiritualmente, que me emociona”, expresó Ricky junto con su hermano en entrevista virtual con El Nuevo Día, desde Miami.

Luego de que el 2019 fuera uno repleto de trabajo, en donde realizaron unas 101 presentaciones, los pasados meses sirvieron para hacer ese “refresh” y esa recarga necesaria para continuar, y aventurarse a explorar una propuesta diferente en la que buscaron cuáles eran esos sonidos con los que crecieron, esas influencias de lo urbano que les formó, así como el rock and roll, y el rap anglosajón, así como la música de los 80, incluyendo todo lo latino.

Si bien los hermanos artistas, hijos del cantante Ricardo Montaner, explican que con las canciones del primer disco encontraron su identidad, con “rifresh” se sienten más cómodos dentro de esa misma identidad, donde pueden explorar y hacer cosas fuera de lo común. Precisamente, la cuarentena les dio el permiso de poder crear más allá de lo que estaban acostumbrados.

“Literalmente hicimos un disco de música que nos gusta escuchar. Me da un poquito de vergüenza esto, pero horita estaba viendo en Spotify y salgo dentro de mis cinco artistas más escuchados, salgo yo mismo. Te digo la verdad, soy mi mayor fan. Creo que la música que hemos creado es lo máximo. Aunque en el proceso del disco nos escuchamos mucho, también nos ponemos la tarea de no escucharnos tanto para no cansarnos del álbum antes de que salga el lanzamiento. Ya luego que lanzó, lo escuché toda la semana”, confesó Ricky, quien junto a Mau tuvo la oportunidad de colaborar con la estrella internacional John Legend en el remix en spanglish del tema “Bigger love” en una oportunidad que surgió sin buscarla y que aún les resulta increíble.

Desde agosto comenzaron a lanzar los sencillos “Papás”, “La grosera” y la más reciente “Ouch”, que es el tema promocional junto con el lanzamiento en noviembre de este segundo álbum, que ha tenido la reinvención como norte sin tenerle temor a los riesgos. Asimismo, los hermanos han venido lanzando los videos musicales de estos temas inspirados en los videos que se transmitían en la década de 1990, donde el humor era pieza clave.

“Los artistas cometen el error de repetirse por haber conseguido el éxito con alguna canción o álbum exitosos. No evolucionar es la muerte, literal. No tenerle miedo a arriesgarse. De los cobardes no se ha escrito nada y nosotros tomamos la decisión de reinventarnos. Es casi como te den el mismo regalo de Navidad dos veces porque te encantó”, comparó Ricky.

Adelantaron que antes de que finalice el año lanzarán una nueva canción, un tema especial para la familia, que será en colaboración con varios artistas y de la que no pudieron revelar más detalles. Mientras, el dúo se mantiene escribiendo y preparando lo que será su próxima gira musical para cuando tengan la oportunidad de ese anhelado regreso a los escenarios.