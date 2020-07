Mick Jagger celebra su 77 cumpleaños

El 26 de julio de 1943, la localidad de Dartford atestiguó el nacimiento de uno de los músicos más importantes de todos los tiempos: Michael Philip Jagger, mejor conocido como Mick Jagger.

Su “Satánica Majestad” se hizo de un nombre reconocido por ser el vocalista de la mítica banda The Rolling Stones, con quienes ha dejado una gran cantidad de canciones que se volvieron himnos del rock, además de contar con colaboraciones que se volvieron grandes éxitos.

“Start Me Up” El 24 de agosto de 1981, The Rolling Stones lanzó “Tattoo You”, su 18° disco de estudio y “Start Me Up” es la canción que abre el álbum. Fue compuesta por Jagger y el guitarrista Keith Richards. El tema alcanzó el lugar #7 de los UK Singles Chart y el #2 en los Billboard de Estados Unidos y es una de las canciones preferidas de la banda para abrir sus conciertos.

“Dancing in the Street” La canción fue escrita originalmente por Marvin Gaye, Ivy Jo Hunter y William Stevenson y se hizo muy popular en 1964 cuando Martha and the Vandellas la grabaron para su disco “Dance Party”. 21 años después, David Bowie y Mick Jagger lanzaron su propia versión con la intención de recaudar fondos para el concierto de Live Aid. El sencillo encabezó las listas de ventas y alcanzó el puesto #1 en países como Australia, Canadá, y el Reino Unido.

“Just Another Night” Mick Jagger debutó como artista solista con el disco “Shes The Boss”, el cual salió el 25 de febrero de 1985. El sencillo gozó de una gran popularidad al momento de estrenarse y logró el lugar #1 en la lista Mainstream Rock de los Estados Unidos. En 1986, el artista jamaiquino Patrick Alley demandó al cantante inglés por el tema, ya que aseguraba que él la había grabado seis años antes. Finalmente, el jurado le dio la razón a Mick Jagger en 1988.

“(I Cant Get No) Satisfaction” Este tema tiene uno de los riffs más conocidos en la historia del rock, Se dio a conocer como single el 6 de junio de 1965, pero después fue incluido en el álbum “Out of Our Heads” de The Rolling Stones, el cual salió ese mismo año. Es considerada como la mejor grabación del grupo ya que la revista Rolling Stone la colocó en el lugar #2 de Las Mejores 500 canciones más grandes de la historia y el canal de música VH1 la nombró como la canción más grande del rock and roll.

“God Gave Me Everything” Esta canción contó con la colaboración de Lenny Kravitz. Formó parte del cuarto disco solista del inglés, “Goddess in the Doorway” del 2001. La revista “Rolling Stone” la definió como un tema que recordaba los primeros años de la banda y alcanzó el lugar 24 en la lista Mainstream Rock.