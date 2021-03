Si algo ha tenido claro Miguel Zenón en este tiempo de distanciamiento es la necesidad de mantener vivas las conexiones – sobre todo con su público y con sus colegas músicos. Fiel a su naturaleza productiva e inquieta, ha optado para ello por dos vías: la transmisión por Facebook de conversaciones con otros distinguidos músicos de jazz y la publicación de dos nuevas grabaciones.

La segunda de estas grabaciones –que se une a “El arte del bolero”, junto al pianista Luis Perdomo y estrenada en enero- representa una novedad en la discografía de Zenón por varias razones. Titulada “Law Years: The Music of Ornette Coleman”, es la primera vez que el saxofonista dedica un álbum completo a la música de un genio del jazz o compositor no puertorriqueño. También es la primera vez que graba con un cuarteto en el que interviene otro saxofonista.

Tratándose del creador del llamado “jazz free” o “jazz libre”, la música es necesariamente zigzagueante y frecuentemente intensa. El contrapunto y la improvisación colectiva son protagonistas. Curiosamente, ciertos giros expresivos y hasta frases específicas de Zenón recuerdan al maestro por excelencia del saxo alto, Charlie “Bird” Parker. Ariel Brínguez, en el saxo tenor, no se queda atrás, con un sonido propio, muy melódico y swingueante. Demian Cabaud en el bajo y el gran Jordi Rossy (exbaterista de Brad Mehldau) completan esta superlativa banda.

Cada uno de los siete temas provee un deleite particular: “The Vibes of New York” por su feroz intensidad; “Free” por su apasionada e inspirada expresión; “Law Years” por la entrega total de los músicos; “Giggin’” por su sabor de blues. En “Broken Shadows” predomina un sentido de añoranza, casi de lamento; en “Dee Dee” asoman los aires caribeños; y “Toy Dance/Street Woman” es el clímax emocional del disco.

El laureado músico puertorriqueño conversó recientemente con Flash & Cultura sobre su nuevo álbum, que ya está disponible en Bandcamp.

Te has mantenido bien activo a pesar de la pandemia, con las conversaciones con colegas tuyos y dos discos publicados este año.

“Sobre las conversaciones (tituladas ‘In Conversation With Miguel Zenón’ y auspiciadas por The Jazz Gallery) empecé a hacerlas el verano pasado. Tuve esta idea de empezar a conectar con amigos y colegas, como cuando viajamos o estamos en tour. Extrañaba estas conversaciones que tenía con compañeros músicos. Empecé con David Sánchez, Antonio Sánchez, luego eventualmente con gente del Jazz Gallery, no solo con colegas sino con maestros, como John Scofield o Joe Lovano, todos en muy buena onda. En cuanto a los discos, ambos se dieron de manera más o menos accidental. Fueron conciertos que se grabaron y que pensamos que merecían ser compartidos”.

¿Cómo surgió esta grabación?

“Tenía una residencia en el club Birds Eye, en Basilea, Suiza. Ellos tienen una escuela llamada Jazz Campus, en la que también han dado clase otros grandes músicos como Joshua Redman o Mark Turner. La idea fue hacer un concierto con músicos basados en Europa, aunque todos son de nacionalidades distintas. (Ariel Brínguez es cubano, Demian Cabaud es argentino y Jordi Rossy catalán). Nunca habíamos tocado todos juntos. Como con el disco anterior, ‘El arte del bolero’, la idea era tener algo corriendo, mantener la conexión con la gente”.

Es la primera vez que dedicas un disco a un compositor no puertorriqueño. Y esta música suena bien natural.

“Se siente bien natural porque llevo escuchando y admirando su música por mucho tiempo; es parte del canon del jazz. Hay una necesidad de estar familiarizado con Ornette (1930-2015). Es un tipo de música que se presta para exploración colectiva, que fue a lo que llegamos. Hay una melodía, una estructura y de ahí partimos. No había que ensayar. Esta música tiene un flow natural, se siente bien. Como algo bien orgánico. Es como un juego”.

¿Hubo en algún momento un sentido de competencia entre los dos saxofonistas, de “chase” como decían antes?

(Se ríe) “Para nada. Lo que sí hay cuando uno toca con otro saxofonista es que están ahí para inspirar, para alimentarnos mutuamente de la energía. Nunca para mí se siente competitivo, sino que ‘vamos a explorar’. He tenido la suerte de tocar con mis saxofonistas favoritos, David Sánchez, Joe Lovano, Branford Marsalis, y siempre lo he sentido así”.

¿Cómo describirías a Ornette Coleman, de las veces en que hablaste con él personalmente?

“Era bien excéntrico, bien especial. El primer concierto del SF Jazz Collective (supergrupo basado en San Francisco del cual Zenón fue uno de los miembros fundadores) fue un tributo a Ornette. Él vino al concierto, habló y compartió con todos nosotros”.

Tienes otro disco con el cuarteto más adelante en el año. ¿En qué onda viene?

“Es música original, basada en eventos históricos en América y el Caribe. Esperamos tenerlo para fines de año”.